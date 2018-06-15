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Пожаловался в Конституционный суд на порядок расчета за тепло житель Подмосковья

В правительстве полагают, что граждане не должны платить за соседей. Но при переходе на индивидуальные счетчики слишком сложна методика расчета.

15.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пожаловался в Конституционный суд на порядок расчета за тепло житель Подмосковья

В большинстве домов Бердска в квартирах нет приборов учета отопления

Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, результаты которого затронут жителей всех мало-мальски больших городов России, где есть многоквартирные дома и центральное отопление. Решается вопрос о размере платы за тепло.

Житель Московской области Сергей Деменец поселился в новостройке. Дом возведен по новому проекту, который позволяет установить в каждой квартире индивидуальные приборы учета тепловой энергии, а в целом дом оснастили коллективным прибором учета. Однако со временем часть квартирных счетчиков вышла из строя, и управляющая компания применила новый порядок расчета — пропорционально площади квартиры, по показаниям общедомового счетчика.

Коммунальщики в своем праве: согласно постановлению правительства РФ N 354, «в многоквартирном доме, в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется исходя из показаний коллективного прибора учета тепловой энергии». Но, по мнению заявителя, такой подход сводит на нет усилия правительства в сфере энергосбережения и противоречит Конституции РФ.

— Собственники с высоким потреблением по причине низкой энергоэффективности своих помещений не будут заинтересованы в ее повышении, а, наоборот, смогут позволить себе потреблять еще больше тепловой энергии, что не соответствует принципам статьи 17 Конституции РФ, — указал он в жалобе. — Собственники с потреблением меньше среднего поймут, что экономия тепла не дает им экономического эффекта, и также начнут потреблять больше.

Фактически, пояснил РГ адвокат Деменца Александр Трифонов, сложившийся подход выгоден ресурсоснабжающей организации, так как ведет к повышению ее прибыли. Но тот же Верховный суд указал, что порядок расчета за услуги ЖКХ, в том числе за тепло, — в компетенции правительства.

Как раз по этой причине представители органов государственной власти в КС не нашли противоречий в статье 157 ЖК. Другое дело — правила предоставления коммунальных услуг — то самое постановление N 354. Представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева считает, что положение, когда один жилец поставлен в зависимость от другого, «следует рассматривать как не основанное на объективных критериях дифференциации и в этой связи не отвечающее конституционным требованиям справедливости и равенства».

Представитель президента в КС Михаил Кротов отметил, что стремление граждан перейти к индивидуальной оценке потребления тепла понятно, но вряд ли возможно — слишком сложной будет методика расчетов. Но в правительстве предпринимаются соответствующие усилия, возразила представитель минюста, — готовится новое постановление правительства.

— Понятно, что в новых формулах есть еще определенная несогласованность, — добавила представитель минюста. — Но вопрос будет рассматриваться, и полагаю, что позиция КС по сегодняшнему делу даст определенный импульс для его положительного решения.

О дате провозглашения решения КС РФ будет объявлено дополнительно.


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