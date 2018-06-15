Разрушается фонтан Желаний в городском парке Бердска
Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
16 пар поженились в Бердске 15 июня
Парковку от бизнес-центра «Вега» перенесут к фабрике «Мастер и К» в Бердске
Осужденный за взятку экс-мэр Бердска как студент-юрист получил подарок в колонии
Стихи Шнурова: пенсионный возраст, как морковка для осла недостижим
Кличку «деда Саша» дали сокамерники арестованному за «хищение воды» на 190 млн рублей экс-директору КБУ Бердска
Пожаловался в Конституционный суд на порядок расчета за тепло житель Подмосковья
18 лет использовал в лотерее одни числа и выиграл $2 млн житель США
У нас никто никогда не выиграет более 1000 р .
Столото 100% лохотрон со скриптами в котором условие
удачник
count = сумма всего сбора
if(count% 1000 == 0 ){
удачник += 100 рублей
}
else if(count % 5000 == 0){
удачник + = 1000рублей
}
0 1