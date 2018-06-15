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18 лет использовал в лотерее одни числа и выиграл $2 млн житель США

Счастливчик заявил, что потратит большую часть выигрыша на погашение кредита за дом.

15.06.2018 Фото: PxHere Один комментарий

18 лет использовал в лотерее одни числа и выиграл $2 млн житель США

Американец не изменял традиции и сорвал куш

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, сообщает РИА Новости со ссылкой на UPI.

По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.

«Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи», — рассказал американец.

Счастливая комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов.

Как заявил житель Айдахо, большую часть денег он планирует потратить на погашение кредита за дом.


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(1) Комментарий

  1. Мыслитель

    У нас никто никогда не выиграет более 1000 р .
    Столото 100% лохотрон со скриптами в котором условие

    удачник
    count = сумма всего сбора

    if(count% 1000 == 0 ){
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    удачник + = 1000рублей
    }

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