Насмерть сбил пенсионера маневровый тепловоз в Бердске

Несчастный случай произошел 15 июня на железнодорожных путях рядом с вокзалом в Бердске. Маневровый тепловоз сбил пенсионера. Как сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск», пожилой человек переходил пути по деревянному настилу со стороны вокзала в сторону ул. Калинина. Трагедия произошла около 13.00.

Пенсионер не воспользовался безопасным переходом по железнодорожному мосту, из-за чего и поплатился жизнью.