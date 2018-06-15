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Насмерть сбил пенсионера маневровый тепловоз в Бердске

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Насмерть сбил пенсионера маневровый тепловоз в Бердске

Пожилой бердчанин переходил железнодорожные пути в неположенном месте — по деревянному настилу.

15.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Сергея Болдырева 2 коммент.

Насмерть сбил пенсионера маневровый тепловоз в Бердске

Тело погибшего прикрыли тканью

Несчастный случай произошел 15 июня на железнодорожных путях рядом с вокзалом в Бердске. Маневровый тепловоз сбил пенсионера. Как сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск», пожилой человек переходил пути по деревянному настилу со стороны вокзала в сторону ул. Калинина. Трагедия произошла около 13.00.

Пенсионер не воспользовался безопасным переходом по железнодорожному мосту, из-за чего и поплатился жизнью.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Редко приходится ездить на электричках,но в это воскресенье пришлось воспользоваться ж/д транспортом. Я была в шоке =-O . Во-первых,не совсем внятно идет объявление о приближающихся эл.поездах. Люди порой не могут понять какой куда прибывает. Во-вторых,очень много пожилых,которым тяжело подниматься и спускаться по переходному мосту. И,в-третьих, объявление о прибытии эл.поезда передают почти,когда уже он приближается на пути.Даже мне ,услышев объявление,только хватило времени,чтобы подняться на мост и спуститься. И эл.поезд подошел.А каково пожилым?Почему у нас на первых путях стоят грузовые поезда?почему у нас на первых путях проходят маневровые работы?Да сколько еще нужно смертей,чтобы это все поменялось?И было для народа,а не во вред людям?Почему????кто ответит на поставленные вопросы?

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  2. Аноним

    Если положен деревянный настил,то он предназначен для перехода жд путей.А вы пробовали перейти по мосту.Все ступени обвалившиеся и выщербленые.Этот мост представляет угрозу для жизни

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