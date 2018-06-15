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СК подозревает в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ экс-директора КБУ Бердска

Пока нового уголовного дела против Александра Кожина не возбуждено. Но правоохранители полагают, что он незаконно оплачивал комиссию РКЦ за сбор денег с населения.(ВИДЕО)

15.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 10 коммент.

СК подозревает в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ экс директора КБУ Бердска

Александр Кожин отрицает свою вину

В судебном заседании по продлению меры пресечения бывшему директору Комбината бытовых услуг Бердска Александру Кожину сегодня, 15 июня, была озвучена информация о возможном возбуждении против него еще одного уголовного дела. На этот раз по ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата.

При зачтении материалов дела председательствующий в суде Павел Яковинов упомянул взаимоотношения КБУ с «Новосибирскэнергосбытом» и Расчетно-кассовым центром по сбору платежей за коммунальные услуги. Такой договор заключен не позднее 2015 года — в нарушении федерального закона. С того времени деньги с населения за горячее и холодное водоснабжение, а также стоки собирает РКЦ.

— Таким образом, РКЦ выставлял, а КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей с физических лиц. В результате проведенного анализа установлено, что с апреля 2015 года МУП КБУ выплачивал в размере более 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, в действиях Кожина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ -присвоение и растрата. А в действиях Глазковой (директор РКЦ — прим. ред.) — пособничество в присвоении и растрате, — зачитал судья Яковинов.

Адвокат Елена Полозова, впервые приступившая к защите Кожина, обратилась с вопросом к следователю бердского отдела СКР Егору Чудакову: какое отношение имеют эти сведения к мере пресечения по статье о превышении полномочий, которую вменяют ее подзащитному сейчас.

Чудаков пояснил, что эта информация получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уже возбужденному уголовному делу:
— Кожин, возможно, причастен к совершению иных преступлений (это изложено во втором пункте ходатайства СКР о продлении срока ареста).

Но пока нет постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ в отношении Кожина. По словам Чудакова, проводится уголовно-процессуальная проверка.

Сам Александр Кожин обвинил следствие в том, что правоохранители не читают договоры или не правильно их трактуют.
— Этот договор не мною придуман. Господин Михайлов (и. о. мэра Бердска в 2015 году — прим. ред.) через наблюдательный совет провел этот договор. При чем тут Кожин? Вы читайте договоры — там кассы разные, адреса разные! — провозгласил обвиняемый.

Автор видео Анастасия Солодкова

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу суд продлил срок содержания под стражей экс-директора КБУ Александра Кожина на 2 месяца и 7 суток — до 25 августа. К этому времени СК полагает, что завершит расследование, которое уже длится 3 месяца. Кожина этопировали в СИЗО №1.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    михайло активный, через наблюдательный совет провел этот договор. Вот они диверсанты…

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  2. Аноним

    Короче нажился Кожин и обеспечил безбедное существование своей семье не на одно поколение

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  3. Аноним

    А населению компенсируют ?
    А то что он там сидит нам деньги не вернуться .

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  4. житель

    По снижению оплаты для СтройРегионСервиса как идет расседование?

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  5. Зверь

    Масштабы бардака в КБУ даже больше чем я думал,а какие сказочки Кожин рассказывал,когда пришёл к рулю,и даже про то ,что он дворянин переделанный и «доктор» наук не забыл упомянуть. Искренне жаль мне его,но и и путать свой карман и карман КБУ тоже не красиво с его стороны.
    Да и следователи тоже вроде как не дети,и выставлять их глупыми Кожину не следует,просто доказывай свою не виновность.

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  6. Гость

    Может быть я чего-нибудь не понимаю, но зачем собственники платят РКЦ за расчётно-кассовое обслуживание. А в действиях Глазковой не пособничество в присвоении и растрате, а явное неосновательное обогащение. С населения взяли денежки и с КБУ взяли денежки за то же самое.

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  7. Аноним

    Интересно сколько времени ещё население обворовывать можно?
    Инфляцию закатят или лопнем, как СССР

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  8. житель

    Следствию нужно проверить и те факты в связи с которыми Кожин заключал договоры уступки с укашками по долгам населения. Думаю, там тоже ой как интересно все будет.

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  9. Аноним

    У колодца да не напиться. Если бы за воровство ручки отрубали, тогда бы зажили.

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