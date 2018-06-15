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Мусульмане отмечают Ураз-байрам

В России проживают около 20 млн мусульман, действуют более 7 тыс. мечетей и молельных домов.

15.06.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Мусульмане отмечают Ураз байрам

Ураза-байрам длится три дня

Праздник разговения — Ураза-байрам (араб. Ид-аль-Фитр, «праздник прекращения поста»), который венчает месяц поста Рамадан, отмечают мусульмане в пятницу. В каждом российском городе с раннего утра верующие соберутся в мечетях на общую молитву, а после сядут за столы с едой. Согласно традиции, трапезу и веселье следует разделить с родственниками, друзьями, соседями разных вероисповеданий и национальности, а главное — проявить милосердие к голодным и обездоленным.

Ураза-байрам в Москве
На утренний намаз в мечети столицы, по оценкам зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушана Аббясова, собираются прийти более 250 тыс. человек. Из них около 120-130 тыс. соберутся в Соборной мечети на Проспекте мира, где к мусульманам обратится с проповедью глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Намаз начнется около 7:00, а в 8:00 уже будет завершен. В Совете муфтиев призвали верующих позаботиться о логистике и заранее приобрести билеты на метро в обе стороны. Верующим помогут волонтеры, которых только на Проспекте мира будет более сотни. «Волонтеры владеют таджикским, киргизским, узбекским, арабским, английским и другими языками и смогут помочь сориентироваться и добраться до мечети каждому, кто к ним обратится», — пояснил Аббясов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Дополнительные площадки
Кроме Соборной, в Москве есть еще пять постоянно действующих мечетей: Историческая в бывшей Татарской слободе в Замоскворечье, Мемориальная в Парке Победы на Поклонной горе, суннитская мечеть Ярдям и шиитская мечеть Инам в Отрадном, а также шиитская мечеть в посольском городке Исламской Республики Иран.

«В связи с тем, что в Москву приезжают гости на чемпионат мира по футболу, а также учитывая сезонный приток мигрантов, праздник в мечетях обещает быть многолюдным», — отметил Рушан Аббясов. По традиции городские власти выделяют дополнительные площадки для проведения массовых торжеств. В этом году их три: в районе Бутовского лесопарка на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, в павильоне №2 парка «Сокольники, а также новое место — на футбольном поле в Братеевском каскадном парке в Восточной административном округе.

Также открываются дополнительные площадки и в Подмосковье. Всего их будет 39, на одну больше, чем в прошлом году. Ураза-байрам отметят в Орехово-Зуеве, Щелкове, Ногинске, Звенигороде, Яхроме, Мытищах, Подольске — там, где есть крупные мусульманские общины. В воскресенье, 17 июня, муфтий Равиль Гайнутдин торжественно откроет новую мечеть в Солнечногорске.

Меры безопасности
В связи с праздничным намазом, традиционно утром 15 июня будет перекрыто или ограничено движение вокруг крупнейших мечетей: Соборной, Мемориальной, Исторической, напоминают в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы.

В местах проведения праздника будут усилены меры безопасности. Так, при проходе на территорию мечетей, люди должны будут пройти рамки металлоискателей и предъявить документы.

Традиции праздника
Ураза-байрам длится три дня. «В этом году, так как праздник приходится на будний день, вероятно, многие верующие перенесут главное застолье на выходные. В Москве в эти дни по-прежнему открыты двери Шатра Рамадан на Поклонной горе, где в честь праздника пройдут дневные мероприятия», — отметил Рушан Аббясов. Кроме того, после утренней молитвы в день Ураза-байрам принято посещать кладбища, чтобы прочитать молитвы на могилах близких.

Главное блюдо праздника — это баранина, но жертвенных животных в Ураза-байрам, в отличие от Курбан-байрама, не забивают. Среди праздничных блюд у разных народов — плов, беляши (закрытый пирог с начинкой из картофеля и халяльного мяса), перемячи (жареные пирожки с мясом), манты и многое другое. Также на праздничном столе в Ураза-байрам традиционно много сладостей, например, чак-чак, пахлава и еще десятки разных блюд.

В таких субъектах РФ, как Крым, Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино- Балкария, Карачаево-Черкесия, Ураза-байрам официально объявлен нерабочим днем. Всего в России проживают около 20 млн мусульман, действуют более 7 тыс. мечетей и молельных домов.

Источник: ТАСС


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