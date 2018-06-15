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Как изменятся тарифы ОСАГО

После изменения КБМ (с 1 января 2019 года) страховая история будет закрепляться за каждым водителем.

15.06.2018 Нет комментариев

Как изменятся тарифы ОСАГО

Ожидаются изменения ОСАГО

Центробанк России опубликовал на своем сайте проект, в котором определяется порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии. Это первый шаг по изменению тарификации в ОСАГО, говорится в сообщении ЦБ.

Проект предполагает одномоментное расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента, соответственно.

Таким образом, базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2058-2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — 2746-4942 рублей.

Другое важное новшество — реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). После изменения КБМ (с 1 января 2019 года) страховая история будет закрепляться за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства), не станет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении. В отношении юридического лица планируется присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ.

Еще одно ноу-хау реформы ОСАГО — увеличение числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.
Документ, опубликованный ЦБ пока носит только статус проекта. Утвердить его должен совет директоров Центробанка. После этого через 10 дней он вступит в законную силу.

Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. Пока Центробанк дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли. Последний раз изменения произошли в апреле 2015-го.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП.

Источник: РИА Новости


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