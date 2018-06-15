Трамп назвал Крым российским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник, передает РИА Новости.
«Дональд Трамп сказал лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живет, говорят по-русски», — сказал собеседник портала.
Он также сообщил, что Трамп поставил под вопрос поддержку, которую лидеры G7 оказывают Киеву, заявив, что «Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире».
По данным источника, с такими заявлениями Трамп выступил в прошлую пятницу во время официального обеда, на который собрались лидеры «Большой семерки».
Ресурс отмечает, что в настоящий момент неясно, были ли заявления американского президента «шуткой, брошенной мимоходом», или они «сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США».
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя.
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ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник
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что такое «дипломатический источник»?
а по такой логике — америка останется без брайтон-бич и майами как минимум. если останется.
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Дело не в логике, в Крыму жили Русские ещё до появления государства Украина и украинской нации.
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А знатно Трамп подставляет своих «союзников».
Реально мужик шарит и умеет добиваться своего.
Если ЕС не остановит принятия «ответных мер против США» — им еще много чего прилетит, и не факт что смогут выстоять.
«Шавки на хозяина не должны открывать пасть» — именно это европейцам Трамп и пытается сказать…. пока что мягко, но мужик он не особо терпеливый….
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Трамп наш
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