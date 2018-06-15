Повышение пенсионного возраста поддерживают 8% россиян

Большинство россиян не поддерживают планы по повышению пенсионного возраста, реформу одобряют 8% граждан, следует из исследования холдинга «Ромир».

О том, что правительство может в четверг внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста, РИА Новости ранее сообщил https://ria.ru/society/20180614/1522670568.html источник в парламенте.

Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет. Более чем половину россиян устраивают нынешние параметры пенсионной системы. В среднем россияне полагают, что пенсионный возраст для мужчин должен наступать в 59 лет, говорится в исследовании. Усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин, согласно опросу, составляет 54 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни была намного меньше. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно.

Необходимость его повышения обуславливается невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.