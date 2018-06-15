Повышение пенсионного возраста поддерживают 8% россиян

В 100-тысячном Бердске проживает более 31 тыс. пенсионеров
Большинство россиян не поддерживают планы по повышению пенсионного возраста, реформу одобряют 8% граждан, следует из исследования холдинга «Ромир».
О том, что правительство может в четверг внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста, РИА Новости ранее сообщил https://ria.ru/society/20180614/1522670568.html источник в парламенте.
Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет. Более чем половину россиян устраивают нынешние параметры пенсионной системы. В среднем россияне полагают, что пенсионный возраст для мужчин должен наступать в 59 лет, говорится в исследовании. Усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин, согласно опросу, составляет 54 года.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни была намного меньше. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно.
Необходимость его повышения обуславливается невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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По таким серьезным вопросам надо проводить всенародный референдум.! Но этого наша власть боится , как огня, поэтому решение принимается под прикрытием футбольного ЧМ. Что же ещё надо сделать, что бы у народа глаза открылись, может дустом травить?
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глупость абсолютная!
народ всегда хочет огромную зарплату и 5-часовую рабочую неделю (чтоб по часу в день работать).
предлагаете решать референдумом?
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вы от лица «всего народа» кем-то(кем?) уполномочены говорить или просто вам так «кажется»?
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Данилов, а вы сомневаетесь, или как раз представитель тех, кто хочет получать 20 тысяч и работать 50-часовую рабочую неделю?
Сущность любого человека: хотеть работать меньше, а получать больше!
Того, кто не согласен, я подозреваю в лукавстве или вранье
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оперировать банальностями…
Да вы прям мастер слога.
7 2
Лучше быть «мастером слога», чем мастером задавать глупые и бессмысленные вопросы.
Конечно, возможно ваша фраза:»вы от лица «всего народа» кем-то(кем?) уполномочены говорить или просто вам так «кажется»?»
имеет глубочайший смысл, который я не в силах понять.
Но как по мне, вам тупо захотелось вставить свое слово ради того, чтобы что-то написать.
Обычно так поступают тролли и провокаторы, которым платят за количество постов. Зачем это делаете Вы — загадка для меня.
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Элементарный вопрос. Как можно его не понять я уж не знаю.
Но, в двух словах- когда вы делаете заявления от лица «всех/народа/России»(нужное подчеркнуть), я всегда спрашиваю себя «Кто этот тип? Не могу припомнить, чтобы давал ему право говорить от моего имени(заметьте, я тоже «народ и житель России)». Видимо какие-то другие люди уполномочили его говорить «За всех». Какие? Ну, или он просто сам решил что вправе говорить за них даже не спросив их об этом. Интересно же.
Так что если для вас это было загадкой- теперь вы знаете ответ.
ps. а ну, и про мастера слога это был сарказм.
На всякий случай, видимо тоже не поняли))
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Ок, посмотрим повнимательнее:
человек сказал некоторое утверждение.
Если вы согласны — то и комментировать нечего.
Если вы имеете другое мнение, то вполне обоснованно начинаете задавать вопросы в стиле «ты не имеешь право говорить за меня, потому что я думаю по-другому».
Исходя из того, что вы согласны с «гостем», вы банальный пустослов, либо реально думаете иначе, но тогда вам в больничку пора.
Продолжать будем или остановимся пока вы вконец себя не дискредитировали?
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я и говорю- вы оперируете банальностями. Будьте последовательны- предложите референдум проводить о том чтобы вообще не работать и всем миллиарды выплачивать.
Ясно же, что 10 из 10 желают этого. Но, так же ясно, что заявлять о подобном глупость ничуть не меньшая, поскольку нереализуема по сотне объективных причин, и любым здравомыслящим будет воспринята лишь поворотом пальца у виска.
В то же время пенсионная реформа, которая принята, это вполне себе реальное будущее, которое напрямую коснётся КАЖДОГО. Вне зависимости от того как он хочет работать по 1 часу в день или по стопятьсот.
Если вы в подобной точке зрения видите лишь «дискредитацию себя», мне вас искренне жаль.
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Бред я вижу в комментарии «Аноним 15 июня 2018 10:17»:
«По таким серьезным вопросам надо проводить всенародный референдум.! »
Поэтому солидарен с гостем — это не тот вопрос, которые должен решаться голосованием!
Он должен (и решается) путем анализа компетентными людьми, которые получили законное право принимать решение.
Ваше личное одобрение не требуется.
P.S. Мне лично эти изменения разумеется не нравятся, но их необходимость я вполне осознаю.
2 3
меня никто не уполномачивал, зря пытаешься.
все верно — это не те вопросы, которые надо референдумом решать!
А тем кто так думает (как аноним) пора к докторам!
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Власть вправе принимать такие решения. Вы же её выбрали! Так чем вы недовольны опять?
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Недовольны те, кто голосовал против нее. Имеют полное право кстати на свое мнение и даже на его открытое высказывание — у нас свободное общество и государство без цензуры.
P.S. хотя есть те, кто голосовал ЗА, но «за что именно» не осознавал. Но таким ничто не поможет….
3 1
Чтож, мера разумеется непопулярная: все хотят пораньше на пенсию и чтобы пенсия была побольше.
Но помимо хотелок, есть еще и реальность.
1. В 1932 году в СССР было введено пенсионное обеспечение по старости. Пенсионный возраст был установлен в размере 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Надо признать: за почти 100 лет средняя продолжительность жизни существенно выросла, а значит денег на обеспечение пенсионеров требуется все больше.
С этой точки зрения все вполне логично.
2. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60—65 лет. В Европе и США в отдалённой перспективе возраст выхода на пенсию собираются повышать до 70 лет как для мужчин, так и для женщин.
Так что в по этому пункту есть общий тренд и идти вразрез с ним весьма глупо.
3 9
специально для поклонника культа ВВП , для местного — логичным слогом, как он любит , по пунктам :
1) «У нас же продолжительность жизни увеличилась только по отношению к спаду 1990-х годов. Но в более длинной перспективе она лишь на несколько лет больше, чем была в середине 1960-х. А если мы посмотрим смертность в трудоспособном возрасте у мужчин, то увидим, что она в три раза больше, чем была в шестидесятые годы, когда собственно и сложилась та пенсионная система, которую сейчас хотят коренным образом поменять.»
2) насчет последствий «общего тренда» :
» – Страны, которые по советам МВФ увеличили пенсионный возраст, и Греция, и Франция, столкнулись с потрясающей безработицей среди молодежи. Потому что там соблюдали законодательство и старшее поколение, занявшее рабочие места, не спешило их освобождать. У нас же или возрастные сотрудники будут сидеть без дела, или молодежь не найдет себе рабочего места.»
На западе есть «тренд » гомосексуализма , эвтаназии, смены пола — местный предлагает и за этими трендами следовать? логично же — раз там есть, надо и у нас такое ввести, да?
уж не говорю об окончательном нарушении 7 статьи конституции РФ ….впрочем, местному при зарплате 100 тыс (как он однажды писал) похрен на остальных людишек , понимаю…
зы..цитаты взяты отсюда https://www.fontanka.ru/2018/06/14/129/
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Аноним, при чем тут вообще ВВП?
Или вам не платят если вы его не упомяните в своих постах?
Я просто обсуждаю закон, безотносительно того, кто его предложил. Понимаю, для вас такое невозможно, но для меня это нормально.
1. Насчет возраста:
— в Дании и Норвегии пенсионный возраст одинаков для мужчин и женщин и составляет 67 лет.
— в Германии и США для мужчин и женщин 65 лет.
Много у них проблем и недовольств?
Перестаньте уже бредить и смотрите на факты!
2. Во многих странах безработица среди молодежи связана с нежеланием работать, поскольку есть выминимальыне выплаты, которых достаточно для жизни (шикарной по мнению беженцев из стран Африки).
Вы бы хоть потрудились в причинах разобраться, а то звучит бредово в стиле «ветер дует потому что деревья шатаются».
P.S. Мне моей зарплаты не хватает и я стараюсь развиваться. Накоплений нет — все уходит, так что пенсия также для меня важна, как и для любого человека.
Но при этом я понимаю, что на пенсию я жить не хочу, поэтому имею мысли насчет обеспечения дохода после 50, чего и всем рекомендую
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Местный,ты правда удалено или опять стебаешся?Че сравнивать европу и сша с нами? Там уровень зарплат в разы выше,и не в наших деревянных рублях.Там нет холода,коррупции.Уровень жизни другой,нам и не снилось в раше такого,для сравнения,почему люди выбираю турцию и тайланд,а не курорты краснодарского края,сервис и цены не нравятся,или курортный сбор непонятный..Из-за таких как вы в.опе еще долго жить будем.
6 2
Про реальный уровень жизни в «европейских странах и США», про зарплаты и условия с знаю достаточно для того, чтобы заявлять: «вы нарисовали себе сказку и верите в нее. В реальном мире там все немного (или сильно) иначе».
P.S. Аноним, такие как вы » в.опе» будете жить вне зависимости ни от чего.
Вы не готовы и не хотите жить в реальном мире.
Ваша суть: жить в тоталитаризме за занавесом. Любая доступная информация идет вам во вред, поскольку анализировать и оценивать ее вы не способны.
1 5
У вас с головой не все в порядке,к врачу не пробовали обращатся реалист? ВВП как кашпировский реальновсем вдул и улетел.Где он сейчас? Что здесь анализировать,развал всего,коррупцию? А может просто жить и работать не думая о гадостях,своей жизнью,а не жизнью алигархов,путиных медведевых. и прочих клоунов и шутов.Это вы не в реальном мире живете.Не все могут себе много позволить,даже летом выехать за границы бердска,за то все видят как тратятся деньги на олимпиады,яхты и прочую хрень.У вас дети есть? Купите им фруктов,свозите на море,зачем вам крым,сирия?
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тебя кто-то заставляет отстегивать со своей зарплаты на сирию чтоли?
да если не СМИ, ты даже не знал бы этого!
во ты выдумщик с нездоровой фантазией-то
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