11 медалей завоевали в столице Кузбасса велогонщики Бердска

Первенство по велоспорту, посвященное 100-летию Кемерова, традиционно собрало сильнейших велосипедистов страны. Бердские велогонщики вернулись домой с очередными победами, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

В преддверии Дня России, 10-11 июня, столица Кузбасса гостеприимно предоставила городские улицы для проведения соревнований. В первый день турнира прошла гонка с раздельного старта на участке автомобильной дороги в жилом районе «Лесная поляна» — дистанция 10 км. Во второй день прошла гонка критериум по центральным улицам города.

Бердские велосипедисты показали себя с лучшей стороны, завоевав четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

— Было жутко холодно, ветрено, но ребята показали свой характер — молодцы, — говорит тренер бердчан Татьяна Мамонтова.

Воспитанников отделения велоспорта спортивной школы «Авангард» Бердска тренируют Александр Мартыненко, Александр и Татьяна Мамонтовы.

Результаты соревнований (по возрастным категориям):

Гонка с раздельным стартом

1 место — Сомов Гордей, Андриянов Антон.

3 место — Гневкин Артем, Паренкова Татьяна, Мамонтова Анастасия

Гонка критериум

1 место — Андриянов Антон, Федяев Степан

2 место — Сомов Гордей, Гневкин Артем,Боков Илья

3 место — Мамонтова Анастасия.