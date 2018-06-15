11 медалей завоевали в столице Кузбасса велогонщики Бердска

Первенство по велоспорту, посвященное 100-летию Кемерова, традиционно собрало сильнейших велосипедистов страны. Бердские велогонщики вернулись домой с очередными победами, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.
В преддверии Дня России, 10-11 июня, столица Кузбасса гостеприимно предоставила городские улицы для проведения соревнований. В первый день турнира прошла гонка с раздельного старта на участке автомобильной дороги в жилом районе «Лесная поляна» — дистанция 10 км. Во второй день прошла гонка критериум по центральным улицам города.
Бердские велосипедисты показали себя с лучшей стороны, завоевав четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.
— Было жутко холодно, ветрено, но ребята показали свой характер — молодцы, — говорит тренер бердчан Татьяна Мамонтова.
Воспитанников отделения велоспорта спортивной школы «Авангард» Бердска тренируют Александр Мартыненко, Александр и Татьяна Мамонтовы.
Результаты соревнований (по возрастным категориям):
Гонка с раздельным стартом
1 место — Сомов Гордей, Андриянов Антон.
3 место — Гневкин Артем, Паренкова Татьяна, Мамонтова Анастасия
Гонка критериум
1 место — Андриянов Антон, Федяев Степан
2 место — Сомов Гордей, Гневкин Артем,Боков Илья
3 место — Мамонтова Анастасия.
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