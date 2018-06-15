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Взрыв газа разрушил дом и покалечил хозяина в Новосибирской области

В одной половине двухквартирного дома мужчина устанавливал в плиту газовый баллон, провел стравливание газа, при включении плиты произошел хлопок, горения не было.

15.06.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев

Взрыв газа разрушил дом и покалечил хозяина в Новосибирской области

На месте происшествия

В Новосибирской области в частном доме произошел хлопок газа, сообщили в региональном управлении МЧС в четверг.

Нарушение правил эксплуатации газового оборудование могло стать причиной хлопка газа в селе Толмачево Новосибирской области. В результате инцидента частный дом на двух хозяев получил повреждения, в больницу госпитализирован владелец одной квартиры.

Сообщение о ЧП в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области поступило 13 июня в 21:48. Всего на вызов направили 26 специалистов экстренных служб и 9 единиц техники, из них от МЧС – 11 человек и 3 единиц техники.

По предварительным данным, в одной из квартир мужчина устанавливал в плиту газовый баллон, провел стравливание газа, при включении плиты произошел хлопок, горения не было. В результате повреждены межкомнатные перегородки, отделка потолка и шесть окон. Трое жильцов из поврежденной квартиры разместились у родственников.

МЧС предупреждает

Баллоны с газом могут взорваться по нескольким причинам. Нельзя допускать, чтобы они нагревались. Когда температура повышается, газ начинает расширяться. Следом за температурой и пропорционально её повышению растёт и давление внутри баллона.

Хлопок может также произойти, если неисправна винтовая нарезка, расположенная на горловине баллона. В этом случае вентиль может вырвать, после чего газ начнёт быстро выходить из ёмкости.

При утечке выходящий из баллона газ, смешиваясь с воздухом, может взорваться, если поблизости окажется источник воспламенения. Когда газ выходит из баллона, ёмкость под воздействием реактивной силы струи газа начинает перемещаться в пространстве с высокой скоростью.

Кроме того, взрыв может произойти, если баллон упадёт со значительной высоты или ударится о твёрдую поверхность или предмет.

О наличии утечки газа можно судить по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по номеру 104. При этом ни в коем случае не курите, не зажигайте спичек, не включайте и не выключайте свет и электроприборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. До приезда специалистов разумнее всего открыть окна, чтобы проветрить помещения, закрыть вентиль на баллоне и краники на газовых приборах, покинуть опасную зону.

Как проверить утечку газа? Нужно сделать водно-мыльный раствор: развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и посмотреть: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.


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