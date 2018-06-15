Обменялись списками заключенных Украина и Россия

Первый совместный визит к заключенным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Людмилы Денисовой пройдет 16 июня в Омске. Об этом сообщила Москалькова.

По ее словам, омбудсмены обменялись списками из 34 человек. Совместный визит произойдет в рамках мониторинга содержания под стражей украинских и российских граждан в рамках договоренностей президентов.

Она добавила, что Денисова планирует посетить Крым, где она проверит условия заключения сотрудников украинских спецслужб Евгения Панова, Владимира Дудко, Алексея Бессарабова, задержанных по обвинению в подготовке диверсий на полуострове. Также она посетит Владимира Балуху, осужденного за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.

В свою очередь Москалькова 18 июня планирует посетить главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в государственной измене в Киеве. Она добавила, что также встретится с другими российскими гражданами, передает РБК.

Президент России Владимир Путин 9 июня во время телефонного разговора с украинским коллегой Петром Порошенко договорились, что украинцев в России и россиян на Украине посетят омбудсмены обеих стран.