Позвонил мошенник: не паникуйте и не спешите собирать деньги

Как не стать жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Поведение

— Отметьте в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;

— Осторожно относитесь к звонкам и смс-сообщениям с незнакомых номеров;

— Если Вам сообщили о том, что близкие люди нуждаются в Вашей помощи, не стоит впадать в панику. Не торопитесь собирать денежные средства. Скажите, что на данный момент денег нет. Прервите текущий разговор и свяжитесь с родственником, который якобы попал в беду. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами или друзьями для уточнения информации;

— Если Вам сообщили, что банковская карта заблокирована, позвоните в службу поддержки банка. (её номера указаны на самой карте). Обратите внимание, что контактный телефон банка не может быть мобильным;

— Ни в коем случае не сообщайте третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или другой финансовой организации, персональные данные или информацию о банковской карте, а также логин и пароль от личного кабинета;

— Не отвечайте на электронные письма, в которых от имени какой-либо организации (например, банка) просят предоставить персональные данные. Не следуйте по «ссылкам» из этих писем, включая ссылки на сайт организации, они могут вести на сайты-двойники. Не открывайте прикрепленные документы, они могут содержать вирусы;

— Если Вам сообщили о выигрыше в лотерее, и необходимости внесения некоторой суммы в качестве залога, не спешите платить. Ни одна фирма с хорошей репутацией не будет требовать платы за выигрыш в своей же лотерее. Поищите в Интернете дополнительную информацию о названной организации и проводимых ею розыгрышах;

— При покупке товаров пользуйтесь только известными и проверенными сайтами и Интернет-магазинами, предварительно изучив отзывы о них. Если вы не уверены в подлинности сайта, откажитесь от покупки;

— Будьте бдительны, если нашли объявления о продаже товаров по очень низкой цене. Качественный товар никогда не будут продавать в 2-3 раза ниже рыночной цены;

— Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги, не убедившись в фактической возможности выполнения обязательств соответствующей организацией;

— Внимательно проверяйте адрес сайта и срок действия его сертификата. Адрес поддельного сайта может отличаться от настоящего всего на одну букву или знак (например, точку). Если вы заходите на сайт Интернет-банка, проверьте, что для него используется защищенное соединение (адрес должен начинаться на https://);

— Если Вам написали сообщение Ваши знакомые, и вы хотите им помочь деньгами, следует перезвонить и уточнить, действительно ли Вас попросили именно они. Лучше передавайте деньги лично, а не переводом;

— Не переводите денежные средства на неизвестные расчетные счета и телефонные номера.

-Если Вы или Ваши знакомые все же стали жертвой мошенничества, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников! — советуют в региональной полиции.