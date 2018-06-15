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Россия со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

Российская сборная по футболу устроила стране праздник, победно начав мундиаль. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против команды Египта.

15.06.2018 Фото: РТ 7 коммент.

Россия со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ 2018

Матч открытия мундиаля

Футболисты сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 14 июня. Встреча закончилась со счетом 5:0.

Голами в составе российской сборной отметились Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43, 90+1), Артем Дзюба (71), Александр Головин (90+4) со штрафного.

Травма Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить встречу.

Глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что у Дзагоева травма ноги и он выбыл из строя на оду-две недели, передает РИА Новости.

Травму полузащитника прокомментировал вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

«Дзагоева постоянно преследуют травмы, это большая потеря. Желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Анохин.

На замену Дзагоеву вышел Денис Черышев, который забил два гола. Болельщики на сайте ФИФА признали его лучшим игроком матча.

Устроили стране праздник

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что футболисты сборной России устроили для всей страны праздник, победив в матче открытия мундиаля.

«Впервые мы получили право провести чемпионат мира. Много усилий вложено в организацию. Конечно, мы возлагали огромные надежды на матч открытия, и ребята преподнесли стране праздник», — сказала Голодец журналистам.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отметил, что матч открытия чемпионата мира доставил удовольствие.

«Не скажу, что эта победа изменит мои ожидания от турнира, потому что я всегда говорил, что настроен позитивно. Сегодня мастерство было на нашей стороне, а вот в игре с Уругваем нам уже будет нужна удача», — сказал Федун.

Реакция соперников по матчу

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци рассмеялся, когда журналисты после разгромного поражения предположили его возможную отставку.

Он отметил, что продолжит работать в полную силу. Тренер выразил надежду, что его команда покажет себя лучше в следующем матче.

«Сегодняшний матч — не то, на что нужно ссылаться. Мы играли не так, как планировали. Есть некоторые вещи, которые мы должны улучшать, и мы будем их улучшать», — добавил он.

Пицци заявил, что команде нужно восстановиться, пережить и забыть «эту постыдную ситуацию».

Сборные России и Саудовской Аравии играют в группе А вместе с командами Уругвая и Египта. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта. Футболисты Саудовской Аравии днем позже сыграют с Уругваем.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Интересно сколько заплатили за заказуху? :-D В хоккее не всегда такой счет бывает,а тут………..

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Гость

      2Аноним,
      Ты дурочку не гони! Все мячи — чистые, без поддавков! И играли арабы настырно! У них оборона — дырка на дырке, и общую картину они плохо видят. Но физо в порядке, и мяч держали больше наших. Явно не сдавать игру приехали. 8)

      Thumb up 0 Thumb down 6

  2. Гость

    Ура-а-а-а-а!!! 5-0!!!
    Отличный результат!
    Хотя сама игра нашей сборной не внушает уверенности в дальнейшем. Очень много небрежностей! Неточные передачи — и нижние, и верхние! Куда так лупят в офсайд?! Приём мяча — тоже коряво. Не добегают, путаются в собственных ногах. Но вы же мастера?! Часто теряют мяч на ровном месте — где дриблинг?! Иногда вообще в ноги сопернику отдают! А вот это: он не ожидал передачу! Как??!!! Ты же на поле вышел играть! Или просто бежишь неспешно по своим левым делам?!
    Короче: Мо-лод-цы! Но подзатыльники раздать нужно! 8)

    Thumb up 3 Thumb down 3

  3. Аноним

    «Разгромили» Саудовскую Аравию, еще бы им проиграли.
    Любой спортсмен вам скажит, если на старте начинаешь с большой интенсивностью, то на долго такого игрока не хватит.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  4. Аноним

    Ты сам не гони! Очки одень.Вратарь специально попозже мяч ловил? А тинпу после каждого гола руку жал с поклоном.Вас патриотов на…,что два пальца о…ть :-D

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  5. Аноним

    Саудиты платят дань? Разрешили ввоз российского мяса, вложат 100млн$ в Тушино, 5:0 тоже больше похоже на подарок. За что платят? С-400? Отказ от нефтедолларов? Сдача Сирии?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Аноним

    саудиты подыграли нам

    Thumb up 4 Thumb down 0

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