Подешевел бензин на заправках Новосибирской области

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упс…. и что же теперь поросятам и провокаторам писать?????
Хотя идея: МАЛО, почему не на 30%, ворье, все враги народа
1 8
ну как бы, а что есть реальный повод для радости?
Подорожал на несколько рублей, а подешевел на несколько копеек. Еще неизвестно какой ценой, да и надолго ли?
PS. В принципе, следующую планку нам уже озвучили — 100 рублей. И, раз сказали, что это не допустят, значит точно будет. «Сто раз так делал»(с)
Кстати, если опять рост цены будет- будете писать и обращаться к «провокаторам»?
6 2
Учитывая как тут обычно заливаются комментаторы в новостях про подорожание на 0,1%, то да: радость просто огромна!
1 3
до выборов Травникова. ой ну я хотел сказать до выборов губера)))
1 0
Для анонима- чуть ослабили руку на горле и вам уже есть чем дышать, А вы и рады теперь эту руку целовать?
5 2
а вы как всегда недовольны чего не делай.
нытик
1 3
Подняли на 5 рублей,подешевел на 30копеек
6 2
даже не на 30 )
5 2
Власти очень выгодно расслоить общество.Разделяй и властвуй.Тупые как целовали руки и стояли на коленях так и будут п…ть А умные потихоньку уезжают,так как сложно жить в стране дураков а не гениев
2 2
Хорошо, хоть не на 0,03%…
Лишь бы новость на пустом месте раздуть.
1 0