Подешевел бензин на заправках Новосибирской области

В Новосибирской области подешевел бензин, сообщил Новосибирскстат в четверг.

За неделю — с 4 по 9 июня — средняя стоимость топлива на АЗС области снизилась на 0,3% — до 41,81 рубля. Дизельное топливо также стало дешевле на 0,3% — до 45,63 рубля.

-На наблюдаемых автозаправочных станциях в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,20 до 42,90 рубля за литр, марки АИ-95 — от 43,07 до 45,75 рубля, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,50 рубля, дизтопливо — от 45,10 до 48,90 рубля за литр, — отметили статистики.