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Подешевел бензин на заправках Новосибирской области

По данным Новосибирскстата, за неделю стоимость топлива снизилась на 0,3%.

15.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

Подешевел бензин на заправках Новосибирской области

Ура! Подешевело!

В Новосибирской области подешевел бензин, сообщил Новосибирскстат в четверг.

За неделю — с 4 по 9 июня — средняя стоимость топлива на АЗС области снизилась на 0,3% — до 41,81 рубля. Дизельное топливо также стало дешевле на 0,3% — до 45,63 рубля.

-На наблюдаемых автозаправочных станциях в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,20 до 42,90 рубля за литр, марки АИ-95 — от 43,07 до 45,75 рубля, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,50 рубля, дизтопливо — от 45,10 до 48,90 рубля за литр, — отметили статистики.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    упс…. и что же теперь поросятам и провокаторам писать????? =-O

    Хотя идея: МАЛО, почему не на 30%, ворье, все враги народа :-D :-D :-D :-D

    Thumb up 1 Thumb down 8

    • a.danilov

      ну как бы, а что есть реальный повод для радости?
      Подорожал на несколько рублей, а подешевел на несколько копеек. Еще неизвестно какой ценой, да и надолго ли?
      PS. В принципе, следующую планку нам уже озвучили — 100 рублей. И, раз сказали, что это не допустят, значит точно будет. «Сто раз так делал»(с)
      Кстати, если опять рост цены будет- будете писать и обращаться к «провокаторам»?

      Thumb up 6 Thumb down 2

    • Новый мэр

      Для анонима- чуть ослабили руку на горле и вам уже есть чем дышать, А вы и рады теперь эту руку целовать?

      Thumb up 5 Thumb down 2

  2. Новый мэр

    Подняли на 5 рублей,подешевел на 30копеек :-D

    Thumb up 6 Thumb down 2

  3. Аноним

    Власти очень выгодно расслоить общество.Разделяй и властвуй.Тупые как целовали руки и стояли на коленях так и будут п…ть :-D А умные потихоньку уезжают,так как сложно жить в стране дураков а не гениев :-D

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. Гость

    Хорошо, хоть не на 0,03%…
    Лишь бы новость на пустом месте раздуть.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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