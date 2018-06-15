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Дети срочников тормозят очередь в детсады Бердска

Отслужившие срочную службу имеют внеочередное право на получение путевки в детсад для своих детей, оставляя за собой в очереди неполные и многодетные семьи.

15.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. среда. Бердск 3 коммент.

Дети срочников тормозят очередь в детсады Бердска

Более 1000 детей стоит на очереди на получение мест в бердских детсадах

Выйти в Законодательное собрание Новосибирской области с предложением о внесении законодательной инициативы поручила мэрия Бердска горсовету депутатов. Заксобрание может обратиться в свою очередь в Госдуму для того, чтобы изменить федеральный закон о статусе военнослужащих, касающийся внеочередного права на предоставление места в муниципальных детсадах детям граждан, уволенных с воинской службы. Именно такие льготники, а их ежегодно не менее 400, тормозят очередь в бердские детсады, уверены в мэрии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», более 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет стоят в очереди на дошкольное образование. На протяжении трех лет местами в детских садах полностью обеспечивали детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году в очереди на дошкольное образование в данной возрастной группе стоит 374 ребенка. Получение путевок в детсады для них пока под вопросом.

С 2014 года на территории Новосибирской области внеочередным правом на предоставление места в детсады пользуются дети уволенных с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву (1 год). При этом дети военнослужащих, проходящих службу по контракту в течение нескольких лет, но в настоящее время не уволенных с нее, пользуются лишь первоочередным правом при обеспечении мест в детсаду.

Детям срочников, уволенных с воинской службы, должны предоставить места в муниципальных детсадах не позднее месяца с момента обращения. Такой льготой ежегодно в Бердске пользуются более 400 полных семей, получая преимущества перед неполными и многодетными семьями, семьями, в которых один из родителей имеет инвалидность, семьями воспитанников детдомов и прочими категориями граждан. Именно такие льготники тормозят очередь на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях другим бердчанам.

Органы местного самоуправления не наделены полномочиями в определении дополнительных льготных категорий граждан, в том числе обладающих правом приоритетного устройства ребенка в детсад. Муниципалитет действует в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства. Данная норма, как полагают в мэрии, не содержит разграничений, определяющих, какие именно категории граждан, уволенных с воинской службы, имеют право на приоритетное предоставление мест в детсадах, не предусматривает временных ограничений использования права, под эту категорию попадают в том числе военнослужащие, уволенные с воинской службы в связи с с истечением срока службы по призыву.

Данное предложение рассмотрели 14 июня на комитете по законности горсовета депутатов.

— Эти льготники получают преференции перед теми, кто не служил в армии и сделали это для того, чтобы люди сознательно шли в армию, но на самом деле их очень много, — отметила депутат Жанна Теличко.

Теличко процитировала строчку из обращения в горсовет депутатов: «При устном обращении в министерство образования РФ за пояснениями о правомерности добавления внеочередной льготы уволенным с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву, был получен ответ, что жалоба на трактовку федерального закона «О статусе военнослужащих» в пользу данной категории граждан поступают только с территории Новосибирской области».

— Мне кажется нужно решать вопрос по другому: строить детсады, — подчеркнул председатель комитета по законности Владимир Захаров. И с ним согласились его коллеги.

Жанна Теличко отметила, что несправедливо, когда полная семья, где отец прошел срочную службу, имеет преимущество перед неполными семьями.

Данный вопрос очень щекотливый, поэтому данный вопрос нужно только принять к сведению, отметила депутат Ольга Козишникова. И тщательнее разобраться в нем. Другие депутаты ее поддержали и добавили, что на сессии каждый проголосует «по совести».


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Никто ничего не тормозит ,требуйте строить садики ,ходите к мэру на прием,пишите губернатору, тогда и сдвинется очередь в садики.Все хотят дети ходить в садики.

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  2. Аноним

    Молодые парни наверное прям с юных лет думают о своих будущих детях и побегут для этого в армию….

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