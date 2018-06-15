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Видео автомобильных танцев вокруг ямы-пучки сняли в Бердске

На ул. Павлова, где каждый год «пучит» асфальт, образовалась яма на проезжей части, создающая аварийные ситуации.(ВИДЕО)

15.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 13 коммент.

Видео автомобильных танцев вокруг ямы пучки сняли в Бердске

Автомобили на улице Павлова выписывают кренделя вокруг ямы-пучки

Сегодня, 14 июня, на проезжей части улицы Павлова, (сразу же после перекрестка с улицей Красная Сибирь, в сторону улицы Красноармейской) в Бердске, образовалась выбоина в асфальтовом покрытии. Ее размер достаточно велик для того, чтобы стать серьезным препятствием для движения в «своей» полосе.

Водители, не знающие о яме, влетают в нее, рискуя оставить на дне подвеску автомобиля.

Видео автомобильных танцев вокруг ямы пучки сняли в Бердске

Риск потери подвески — реален

Те же, кто сберегает подвеску, вынуждены объезжать эту яму по обочине, либо, что гораздо опаснее, по встречной полосе. Еще один вариант преодоления препятствия — проехать по яме на «черепашьей» скорости.

Видео автомобильных танцев вокруг ямы пучки сняли в Бердске

Преодоление выбоины на улице Павлова на «черепашьей» скорости

Характерно, что перед ямой пасуют не только небольшие легковые автомобили, но и грузовички среднего калибра и даже большие автокраны.

Разъезжаясь перед ямой и пропуская друг друга, автомобили напоминают танцоров.

Автор видео Слава Душин

Замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», когда и как будут исправляться этот и прочие дефекты, которые появились на дорогах во время дождей.

— Будем ждать, пока ливень кончится. Потом будем подсыпать в ямы асфальтовую крошку. Это временное решение… Дожди нас в этом году одолели, они же размывают и землю, и асфальт. Усугубляют ситуацию. К тому же, надо еще понять, где кого затопило, потому что нам звонят люди, которым нужно откачать воду. Из частного сектора звонят, с территорий многоквартирных домов. Выезжаем и откачиваем, где происходят подтопления. Много дождей в последнее время. Вчера был ливень неплохой, позавчера. Сегодня опять… Водички поднакопилось, поэтому будем бороться. Это стихия, победить ее непросто, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович.


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(13) Комментариев

  1. Зелёная

    Западня какая-то! %)

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    Хотелось бы спросить да не знаю у кого, когда шайку Мэр,захаров, совбанов выпнут из нашего города??? дорог просто не стало, одни направления остались..
    Павлова, Попова, Ушакова, Пушкина и тд ну это же не дороги, они стоят разбиты из года в год.

    Thumb up 23 Thumb down 4

  3. Аноним

    госпадя, дожили…
    ямка которую любая легковушка даже на ролике проезжает не напрягаясь , а расписали то как проблему вселенского масштаба :-!
    нытики!

    Thumb up 5 Thumb down 28

    • DDas

      а у вас машина на воздушной подушке? где брали? кто дилер? весь город в подобных ямках

      Thumb up 18 Thumb down 3

      • Аноним

        а что, FunCargo на воздушной подушке? Проехал и не задел даже ничем, хотя та еще пузотерка…
        Экскудик и MMC RVR вообще особо и не торозили….

        страшно ездить — не ездите, а то из-за таких нытиков и тормозов сплошные пробки в городе!

        Thumb up 4 Thumb down 20

    • 123

      вы по Попови и Промышленной прокатитесь, налоги платим а дорог нету из за таких как захаров шестернин и совбанов. Почему в загнивающей США и Европе налоги меньше а дороги в миллионы раз лучше.
      Отвечу потому что сроки больше

      Thumb up 8 Thumb down 5

    • Зелёная

      Из-за такой ямки убиться можно в элементе, если не заметить её вовремя ;)

      Thumb up 10 Thumb down 2

  4. Зима

    Она не сегодня образовалась.
    Она там уже недели 2.
    И да, ее нужно объезжать по встречке.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  5. иван

    а я вот заметил проезжая в сухую погоду, метров в 10-ти от ямы из дома по правой стороне проложен шланг из которого течет вода, и шлаг засыпан землей, а кончик видно было. Я так понимаю хозяева выкачивают воду из огорода прям на дорогу. На этом мечте постоянно лужи стоят даже в солнечную погоду… Вопрос: Кто испортил дорожное покрытие????

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Аноним

      Вопрос к ванюшке (ох прости Господи), откуда вода взялась в погребах, и не является ли яма и вода в погребе следствием одной причины.

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Ну так правильно — канавы по этой улице вообще нет и дорога выполняет роль ливнёвки. Кто в этом виноват, жители? Так они даже если и захотят, не имеют права самовольно работы проводить на городской территории. Устройство канавы относится к дорожным работам, её могут производить только специализированные организации с соответственными согласованиями.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Аноним

    Так вся страна танцует :-D :-D :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

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