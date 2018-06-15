Видео автомобильных танцев вокруг ямы-пучки сняли в Бердске

Автомобили на улице Павлова выписывают кренделя вокруг ямы-пучки
Сегодня, 14 июня, на проезжей части улицы Павлова, (сразу же после перекрестка с улицей Красная Сибирь, в сторону улицы Красноармейской) в Бердске, образовалась выбоина в асфальтовом покрытии. Ее размер достаточно велик для того, чтобы стать серьезным препятствием для движения в «своей» полосе.
Водители, не знающие о яме, влетают в нее, рискуя оставить на дне подвеску автомобиля.
Риск потери подвески — реален
Те же, кто сберегает подвеску, вынуждены объезжать эту яму по обочине, либо, что гораздо опаснее, по встречной полосе. Еще один вариант преодоления препятствия — проехать по яме на «черепашьей» скорости.
Преодоление выбоины на улице Павлова на «черепашьей» скорости
Характерно, что перед ямой пасуют не только небольшие легковые автомобили, но и грузовички среднего калибра и даже большие автокраны.
Разъезжаясь перед ямой и пропуская друг друга, автомобили напоминают танцоров.
Автор видео Слава Душин
Замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», когда и как будут исправляться этот и прочие дефекты, которые появились на дорогах во время дождей.
— Будем ждать, пока ливень кончится. Потом будем подсыпать в ямы асфальтовую крошку. Это временное решение… Дожди нас в этом году одолели, они же размывают и землю, и асфальт. Усугубляют ситуацию. К тому же, надо еще понять, где кого затопило, потому что нам звонят люди, которым нужно откачать воду. Из частного сектора звонят, с территорий многоквартирных домов. Выезжаем и откачиваем, где происходят подтопления. Много дождей в последнее время. Вчера был ливень неплохой, позавчера. Сегодня опять… Водички поднакопилось, поэтому будем бороться. Это стихия, победить ее непросто, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович.
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Западня какая-то!
6 2
Хотелось бы спросить да не знаю у кого, когда шайку Мэр,захаров, совбанов выпнут из нашего города??? дорог просто не стало, одни направления остались..
Павлова, Попова, Ушакова, Пушкина и тд ну это же не дороги, они стоят разбиты из года в год.
23 4
госпадя, дожили…
ямка которую любая легковушка даже на ролике проезжает не напрягаясь , а расписали то как проблему вселенского масштаба
нытики!
5 28
а у вас машина на воздушной подушке? где брали? кто дилер? весь город в подобных ямках
18 3
а что, FunCargo на воздушной подушке? Проехал и не задел даже ничем, хотя та еще пузотерка…
Экскудик и MMC RVR вообще особо и не торозили….
страшно ездить — не ездите, а то из-за таких нытиков и тормозов сплошные пробки в городе!
4 20
Анонимный ответственный за дор полотно)?
2 2
вы по Попови и Промышленной прокатитесь, налоги платим а дорог нету из за таких как захаров шестернин и совбанов. Почему в загнивающей США и Европе налоги меньше а дороги в миллионы раз лучше.
Отвечу потому что сроки больше
8 5
Из-за такой ямки убиться можно в элементе, если не заметить её вовремя
10 2
Она не сегодня образовалась.
Она там уже недели 2.
И да, ее нужно объезжать по встречке.
8 1
а я вот заметил проезжая в сухую погоду, метров в 10-ти от ямы из дома по правой стороне проложен шланг из которого течет вода, и шлаг засыпан землей, а кончик видно было. Я так понимаю хозяева выкачивают воду из огорода прям на дорогу. На этом мечте постоянно лужи стоят даже в солнечную погоду… Вопрос: Кто испортил дорожное покрытие????
1 3
Вопрос к ванюшке (ох прости Господи), откуда вода взялась в погребах, и не является ли яма и вода в погребе следствием одной причины.
0 0
Ну так правильно — канавы по этой улице вообще нет и дорога выполняет роль ливнёвки. Кто в этом виноват, жители? Так они даже если и захотят, не имеют права самовольно работы проводить на городской территории. Устройство канавы относится к дорожным работам, её могут производить только специализированные организации с соответственными согласованиями.
1 1
Так вся страна танцует
0 0