Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве
Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители Бердска
СК подозревает в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ экс-директора КБУ Бердска
Контролировать работу власти решили общественники в Бердске
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Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
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Парковку от бизнес-центра «Вега» перенесут к фабрике «Мастер и К» в Бердске
12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?
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