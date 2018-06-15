Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

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Молния и гроза оставили без света микрорайон Южный в Бердске Кто знает, почему Южный без света? Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве

(1) Комментарий

  1. Аноним

    12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? :-D :-D :-D :-D В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?

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