Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

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16 пар поженились в Бердске 15 июня
Парковку от бизнес-центра «Вега» перенесут к фабрике «Мастер и К» в Бердске
Осужденный за взятку экс-мэр Бердска как студент-юрист получил подарок в колонии
Стихи Шнурова: пенсионный возраст, как морковка для осла недостижим
Кличку «деда Саша» дали сокамерники арестованному за «хищение воды» на 190 млн рублей экс-директору КБУ Бердска
Пожаловался в Конституционный суд на порядок расчета за тепло житель Подмосковья
18 лет использовал в лотерее одни числа и выиграл $2 млн житель США
Насмерть сбил пенсионера маневровый тепловоз в Бердске
СК подозревает в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ экс-директора КБУ Бердска