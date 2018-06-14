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Держим кулачки сегодня вечером. Соперникам же — показываем дули при их атаках!

Выход в полуфинал?!:) Самому смешно! НО! А вдруг?!

14.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Старлей:
ЭТОГО тренера нашей сборной… Уфф…мягко говоря, я не очень… 7 игр без побед… Не ставит в SOSтав Дзюбу, Ерохина, Черышева. Не взял Шатова, Полоза, Глушакова. Не смог убедить братьев Березуцких! Денисов сам давно сказал: такого тренера он не признаёт! Кузяева с турками выпустил…на 5 сек.?!:) Кокорин, Джикия травмированы. Кутепов это просто ППЦ. Итого: колдовство, только оно спасёт наших?!:) Мои 55,55 км велопрогулку оно и есть!:) Каждая #5 это победа! Две в группе, и это выход из группы! Затем 1/8 и 1/4! Выход в полуфинал?!:) Самому смешно! НО! А вдруг?! Головин, Мирончуки смогут полностью раскрыть свой богатый потенциал!! Федя Смолов очнётся, ветеран Самедов вновь блеснёт? Технарь Жирков! Смольников вспомнит свои лучшие проходы! Акинфеев больше не будет пропускать бабочек! Что нам остаётся? Только надеяться. Держим кулачки сегодня вечером. Соперникам же — показываем дули при их атаках! С двух рук, это важно! Так — победим!!!


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