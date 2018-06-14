Держим кулачки сегодня вечером. Соперникам же — показываем дули при их атаках!

Рекламный щит установили прямо на теплотрассе в центре Бердска
Медведев объявил о выходе на пенсию женщин в 63 года, мужчин — в 65 лет
Повысить НДС до 20% с 2019 года хочет правительство России
Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Старушку из разрушенного дома забрала к себе внучка в Бердске
За убийство на кладбище приятельницы 10 лет колонии дал суд жителю Новосибирска
Болезнь Лайма подтвердили исследования у пациента в Бердске
Умер кинорежиссер Станислав Говорухин
За мошенничество с банковскими картами увеличен срок лишения свободы до 3 лет
Уволенную за фото в купальнике учительницу вернули в школу Омска