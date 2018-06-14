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Происходящие события породили вопросы. Так, у нас в России рыночная экономика или какая? Когда задаются вопросы о дороговизне на бензин и на другие товары и услуги, то ответ нашего Правительства всегда один и тот же. Ведь у нас рыночная экономика, цены устанавливает рынок за счет спроса и предложения и Правительство не может воздействовать на этот процесс. Яснее не скажешь.

Но становится непонятным когда Правительство принимает решения явно противоречащие рыночной экономике, хотя и поступает законно, так как Госдумой принят Закон . О чем это речь? А о том, что наши депутаты приняли Закон о бесплатном проезде болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу, а Правительство его с удовольствием исполняет и ничего не говорит о том, что у нас рыночная экономика. А ведь компенсация этих расходов, а сумму ни кто не знает, за счет бюджетов. Вот такое отношение Правительства и наших депутатов и породило вопрос о

рыночности экономики.

Думаю, что такие расходы за счет бюджета не должны производиться. Ведь матчи чемпионата мира не являются социальными матчами. Они носят платный характер. Значит за все надо платить, если хочешь смотреть соревнование футболистов.

Как было бы здорово, если бы депутаты и Правительство направило предусмотренные суммы на бесплатный проезд на помощь тем гражданам, которые в помощи нуждаются. А таких граждан больше чем достаточно. Ну а если наши депутаты и наше Правительство такие доброе в отношении к болельщикам, то эти расходы на проезд и компенсировать за счет доходов депутатов и членов Правительства.

Наш чемпионат мира по футболу считают самым дорогим в мире. Но тогда вопрос. Ведь у нас заработная плата не самая высокая в мире, а почему расходы на чемпионат мира самые высокие? Наверное, Счетная палата этот вопрос проверит и будет дан ответ на поставленный вопрос.…