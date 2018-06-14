Рекламный щит установили прямо на теплотрассе в центре Бердска

В среду, 13 июня, на заседании представителей бердского ЖКХ выяснилось, что кто-то установил рекламный щит прямо над тем местом, где проходит магистральная ветвь теплосетей. Сотрудники Комбината бытовых услуг узнали об этом, занимаясь поиском и устранением порыва, возникшего в результате гидравлических испытаний.

Сегодня, 14 июня, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» об этом рекламном щите, установленном на магистрали.

— Когда мы делали испытания на одной из «веток», образовался порыв трубы напротив котельной «Веги». Стали искать, раскапывать и увидели, что там же, напротив «Веги», где проходит наша трасса, установлен рекламный щит. К самому порыву он отношения не имеет, но служит помехой для ремонтных работ. Щит стоит прямо на нашей магистрали. Согласован он с кем-то или нет — не могу сказать. Но факт остается фактом — щит стоит на нашей трассе, — озадаченно сообщил Александр Алексеевич.

Щит, установленный над трубопроводом, делает невозможным проведение ремонтных работ. А работ предстоит немало — нужно раскопать и заменить 30 метров труб. Сделать это можно делать только после демонтажа рекламного щита.

Но это уже вопрос к юристам Комбината. Только после выяснения правомерности установки щита возможен его демонтаж и продолжение ремонтных работ.

В Комбинате предполагают, что на работы уйдет две-три недели.