Фан-зоны для трансляций ЧМ-2018 по футболу не предусмотрены в Бердске

Глава Новосибирской области Андрей Травников поприветствует всех зрителей первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, пришедших на Михайловскую набережную вечером, 14 июня. И вместе с новосибирскими футбольными болельщиками посмотрит трансляцию матча «Россия — Саудовская Аравия».

Мероприятия пройдут в зоне публичного просмотра матчей на Михайловской набережной. Начало парада юных футболистов — в 20.30. В 21.00 начнётся концерт «Россия! Живем футболом!». Начало трансляции матча «Россия — Саудовская Аравия» — в 22.00 по Новосибирскому времени.

В Бердске официальных фан-зон для просмотра игр мундиаля не предусмотрено, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта. Там напомнили, что бердские футболисты участвовали в презентации кубка ЧМ-2018,когда его привозили в Новосибирск.

Вероятно, среди футбольных фанатов посмотреть матчи главного турнира планеты можно только в спорт-барах или спортивных клубах, как это обычно бывает в дни крупных соревнований. Но это не имеет отношение к бердскому ОФКиС.

Впрочем, отдел физкультуры и спорта не останется в стороне от ЧМ-2018. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» специалист отдела Тамара Хохлова, они планируют вести хронику выступлений российской сборной на своем сайте.

-На улицу выходить с экранами мы не будем. Во всяком случае пока никакого распоряжения на сей счет не было, — пояснила Тамара.

В Искитиме, как сообщает портал «Весь Искитим», тоже не предусмотрено фан-зон для просмотра матчей мундиаля. Соответственно, никаких дополнительных мер безопасности в связи с чемпионатом мира ни в Бердске, ни в Искитиме пока не предусмотрено.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В нем примут участие 32 сильнейшие футбольные команды со всего мира. Россия первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Опубликовано расписание трансляций матчей чемпионата по ТВ.