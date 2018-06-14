Повысить НДС до 20% с 2019 года хочет правительство России

Правительство предлагает повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%, заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства РФ.
При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.
Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. Об этом позднее в ходе своего выступления заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
По словам вице-премьера, повышение ставки НДС до 20% будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год, передает «Интерфакс».
«Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд рублей в год начиная со следующего года. Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года», — отметил он.
Медведев отметил, что институт консолидированных групп налогоплательщиков в России будет ликвидирован с 2023 года.
«У этого механизма есть существенные недостатки, прежде всего речь идет о выпадающих доходах региональных бюджетов. Поэтому, начиная с 2016 года мы, напомню, приостановили создание новых групп и запретили расширение действующих, ввели ряд ограничительных мер. А с 2023 года этот институт на федеральном уровне вообще будет ликвидирован», — сказал Медведев.
По его словам, принимая это решение заранее, следует «сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил в части консолидированных группы налогоплательщиков».
Премьер-министр также отметил, что решение по консолидированным группам принято в связи с отменой требования по контролю за трансфертными ценами внутри страны. «Проблема вот этих так называемых консолидированных групп — она не новая, мы ее обсуждали с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации, с главами регионов», — сказал Медведев.
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