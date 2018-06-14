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За убийство на кладбище приятельницы 10 лет колонии дал суд жителю Новосибирска

Смертельной поножовщиной закончился пьяный конфликт. Суд не принял жалобу адвоката на смягчение приговора — дескать, не было умысла убивать.

14.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За убийство на кладбище приятельницы 10 лет колонии дал суд жителю Новосибирска

Суд отклонил апелляцию защиты

10 лет в колонии проведет новосибирец за убийство приятельницы на кладбище, сообщил сегодня, 14 июня, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Приговором Калининского районного суда Новосибирской области от 9 апреля 2018 года осужден 41-летний Владимир Бурин за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленного причинения смерти другому человеку). Он приговорен к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что с 19 часов 21 октября 2017 года до 7 часов 22 октября на участке местности вблизи дома по ул. Новоуральская, 124 на территории кладбища «Северное» в в ходе словесного конфликта на почве совместного распития спиртных напитков Бурин нанес потерпевшей не менее одного удара колюще-режущим предметом в брюшную полость.

Смерть женщины наступила через непродолжительное время на месте происшествия от обильной кровопотери вследствие ранения передней брюшной стенки слева, проникающего в брюшную полость.

Адвокатом подана апелляционная жалоба об изменении приговора, переквалификации действий осужденного и смягчении наказания в связи с отсутствием у Бурина умысла на совершение убийства.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 13 июня 2018 года приговор суда в отношении Бурина оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.


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