Болезнь Лайма подтвердили исследования у пациента в Бердске

С начала эпидсезона зарегистрировано 667 покусов клещами в Бердске. Что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. За прошедшую неделю за помощью к врачам обратились 130 бердчан. С наступлением тепла кровопийцы активизировались.

Лабораторно подтвержден один случай клещевого боррелиоза. Хотя это заболевание подозревали у трех пациентов. Подозрение на клещевой энцефалит исследования также не подтвердили, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – это инфекционное заболевание, передающееся через укус иксодового клеща.

Название заболевания произошло от возбудителя – микроорганизма под названием боррелия, переносчиком которого являются клещи. Второе название «болезнь Лайма» появилось в 1975 году, когда в небольшом городке Лайм в США были зарегистрированы случаи заболевания.

После укуса зараженного боррелиозом клеща в течение 3-10 дней на месте укуса появляется красное пятно. Болезнь чаще всего проявляется в легкой форме, но имеет тяжелые последствия. Если ее не лечить, то поражаются все системы организма.