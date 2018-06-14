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Болезнь Лайма подтвердили исследования у пациента в Бердске

С начала эпидсезона клещи покусали 667 бердчан. Врачи ставили под вопросом три случая заболевания боррелиозом и один энцефалитом.

14.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Болезнь Лайма подтвердили исследования у пациента в Бердске

Клещи наползают на бердчан даже в черте города. Прячутся кровопийцы рядом с дорожками и тропинками

С начала эпидсезона зарегистрировано 667 покусов клещами в Бердске. Что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. За прошедшую неделю за помощью к врачам обратились 130 бердчан. С наступлением тепла кровопийцы активизировались.

Лабораторно подтвержден один случай клещевого боррелиоза. Хотя это заболевание подозревали у трех пациентов. Подозрение на клещевой энцефалит исследования также не подтвердили, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – это инфекционное заболевание, передающееся через укус иксодового клеща.

Название заболевания произошло от возбудителя – микроорганизма под названием боррелия, переносчиком которого являются клещи. Второе название «болезнь Лайма» появилось в 1975 году, когда в небольшом городке Лайм в США были зарегистрированы случаи заболевания.

После укуса зараженного боррелиозом клеща в течение 3-10 дней на месте укуса появляется красное пятно. Болезнь чаще всего проявляется в легкой форме, но имеет тяжелые последствия. Если ее не лечить, то поражаются все системы организма.


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(1) Комментарий

  1. Зелёная

    =…ставите прививку от клещевого энцефалита?=

    — в обязательном порядке =) . Ибо вакцинация — самый надёжный вид профилактики клещевого энцефалита.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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