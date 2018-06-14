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За мошенничество с банковскими картами увеличен срок лишения свободы до 3 лет

Теперь посадить в тюрьму могут за причиненный ущерб в размере 250 тыс. рублей. Раньше особо крупным размером считалась сумма в 6 млн рублей.

14.06.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

За мошенничество с банковскими картами увеличен срок лишения свободы до 3 лет

В Бердске нередки случаи мошенничества с банковскими картами

Внесены изменения в Уголовный кодекс РФ. Они, как сообщили в Бердском городском суде 13 июня, касаются расширения и ужесточения наказания за кражу денег с карт и банковских счетов.

Федеральным законом №111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» внесены, в том числе следующие изменения:

— часть третья статьи 158 УК РФ дополнена пунктом «г», который предусматривает уголовную ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ);

— изменено наименование статьи 159.3 УК РФ: ранее «Мошенничество с использованием платежных карт», сейчас — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Наказание за совершение данного преступления, предусмотренного часть первой, изменено — вместо ареста до 4 месяцев предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до 3 лет;

— в часть 3 статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» введен новый квалифицирующий признак – преступление, совершенное с помощью банковского счета в отношении электронных денежных средств (пункт «г»);

в примечании к ст. 159.1 УК РФ снижено значение крупного размера — с 1 миллиона 500 тысяч рублей до 250 тысяч рублей, а особо крупного — с 6 миллионов рублей до 1 миллиона рублей.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    что касается банковских карт, то у нас есть еще одна «радость» после президентских перевыборов:
    «Уже с 1 июля в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Отныне, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось идентифицировать доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом.
    А вот чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально подтвердить, что это не прибыль, а например, то или иное лицо просто вернуло ему долг. В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог.» https://rusmonitor.com/s-1-iyulya-v-nalogovaya-poluchit-polnyjj-kontrol-nad-schetami-rossiyan-pochemu-ehto-plokho.html
    Еще месяца после этих «выборов» не прошло, а повышение цен и налогов во всех отраслях происходит с такой скоростью, что это не может не пугать.
    Как обычно в нашей стране все поставлено с ног на голову. Так как подразумевается, что три шкуры налоговая драть будет с самых незащищенных и уязвимых слоев населения: с матери одиночки, подрабатывающей копирайтером, с бедной семьи, продавшей квартиру в убогой совдеповской «панельке», чтобы помочь детям заплатить за образование, и в бесчисленных количествах аналогичных случаях. :(

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  2. Зелёная

    Законопослушного обывателя вряд ли волнует размер наказания за кражу средств со счетов и карт.
    Но вот это:

    =…По закону, обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС…=

    — значится в указанной статье «Русского Монитора».

    Взятки коррупционерам ходят из рук в руки, как видно из публикаций.
    А с карт на карты летают тучи переводов и переводиков. Припереть к ответу можно любого на основании поступившего перевода.
    Сколько же нужно перелопачивать налоговикам, чтобы выловить блоху ;) .
    А мздоимцам с их налом всё пофиг ;)

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