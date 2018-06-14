За мошенничество с банковскими картами увеличен срок лишения свободы до 3 лет

Внесены изменения в Уголовный кодекс РФ. Они, как сообщили в Бердском городском суде 13 июня, касаются расширения и ужесточения наказания за кражу денег с карт и банковских счетов.

Федеральным законом №111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» внесены, в том числе следующие изменения:

— часть третья статьи 158 УК РФ дополнена пунктом «г», который предусматривает уголовную ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ);

— изменено наименование статьи 159.3 УК РФ: ранее «Мошенничество с использованием платежных карт», сейчас — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Наказание за совершение данного преступления, предусмотренного часть первой, изменено — вместо ареста до 4 месяцев предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до 3 лет;

— в часть 3 статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» введен новый квалифицирующий признак – преступление, совершенное с помощью банковского счета в отношении электронных денежных средств (пункт «г»);

в примечании к ст. 159.1 УК РФ снижено значение крупного размера — с 1 миллиона 500 тысяч рублей до 250 тысяч рублей, а особо крупного — с 6 миллионов рублей до 1 миллиона рублей.