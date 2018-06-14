Уволенную за фото в купальнике учительницу вернули в школу Омска

Виктория Попова снялась для рекламы магазина белья
Учительница истории вернется в омскую школу, из которой была уволена за фотосессию в купальнике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич.
Как сообщила ранее мэрия Омска, молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.
«Учительница вернется в ту же самую школу, где работала», — сказал Крылич.
Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Омбудсмен образования» 9 июня был запущен флешмоб в поддержку историка Виктории Поповой, сообщил «Курьер. Среда. Бердск». Пользователи соцсети выкладывают свои фото в купальниках под хештегом #УчителяТожеЛюди.
Организатор акции Иван Платонов сообщил РИА Новости, что только в его сообществе уже приняли участие в акции более 100 учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.
«Надеюсь, что эта акция сможет исправить ситуацию с ущемлением учителей в их правах на отдых и частную жизнь. Как показывают комментарии к фото, многие люди поддерживают педагогов в этой борьбе. Но находятся и те, кто считает это недопустимым. Все это показывает, что лед сдвинулся с мертвой точки, а вот к чему это приведет, покажет время», — сказал Платонов.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Люди-то люди… Но профессия обязывает в своём поведении быть выше таких поступков. Это, примерно, как если бы учительница ещё и самогонкой приторговывала! Ну люди же?!
1 0