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Уволенную за фото в купальнике учительницу вернули в школу Омска

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Уволенную за фото в купальнике учительницу вернули в школу Омска

В сети набирает обороты флэшмоб в поддержку учителей, в защиту их права на отдых и частную жизнь #УчителяТожеЛюди.

14.06.2018 Фото: instagram.com 4 коммент Один комментарий

Уволенную за фото в купальнике учительницу вернули в школу Омска

Виктория Попова снялась для рекламы магазина белья

Учительница истории вернется в омскую школу, из которой была уволена за фотосессию в купальнике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич.

Как сообщила ранее мэрия Омска, молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.

«Учительница вернется в ту же самую школу, где работала», — сказал Крылич.

Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Омбудсмен образования» 9 июня был запущен флешмоб в поддержку историка Виктории Поповой, сообщил «Курьер. Среда. Бердск». Пользователи соцсети выкладывают свои фото в купальниках под хештегом #УчителяТожеЛюди.

Организатор акции Иван Платонов сообщил РИА Новости, что только в его сообществе уже приняли участие в акции более 100 учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.

«Надеюсь, что эта акция сможет исправить ситуацию с ущемлением учителей в их правах на отдых и частную жизнь. Как показывают комментарии к фото, многие люди поддерживают педагогов в этой борьбе. Но находятся и те, кто считает это недопустимым. Все это показывает, что лед сдвинулся с мертвой точки, а вот к чему это приведет, покажет время», — сказал Платонов.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Люди-то люди… Но профессия обязывает в своём поведении быть выше таких поступков. Это, примерно, как если бы учительница ещё и самогонкой приторговывала! Ну люди же?! =-O

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