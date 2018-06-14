Видео автомобильных танцев вокруг ямы-пучки сняли в Бердске

Автомобили на улице Павлова выписывают кренделя вокруг ямы-пучки
Сегодня, 14 июня, на проезжей части улицы Павлова, (сразу же после перекрестка с улицей Красная Сибирь, в сторону улицы Красноармейской) в Бердске, образовалась выбоина в асфальтовом покрытии. Ее размер достаточно велик для того, чтобы стать серьезным препятствием для движения в «своей» полосе.
Водители, не знающие о яме, влетают в нее, рискуя оставить на дне подвеску автомобиля.
Риск потери подвески — реален
Те же, кто сберегает подвеску, вынуждены объезжать эту яму по обочине, либо, что гораздо опаснее, по встречной полосе. Еще один вариант преодоления препятствия — проехать по яме на «черепашьей» скорости.
Преодоление выбоины на улице Павлова на «черепашьей» скорости
Характерно, что перед ямой пасуют не только небольшие легковые автомобили, но и грузовички среднего калибра и даже большие автокраны.
Разъезжаясь перед ямой и пропуская друг друга, автомобили напоминают танцоров.
Автор видео Слава Душин
Замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», когда и как будут исправляться этот и прочие дефекты, которые появились на дорогах во время дождей.
— Будем ждать, пока ливень кончится. Потом будем подсыпать в ямы асфальтовую крошку. Это временное решение… Дожди нас в этом году одолели, они же размывают и землю, и асфальт. Усугубляют ситуацию. К тому же, надо еще понять, где кого затопило, потому что нам звонят люди, которым нужно откачать воду. Из частного сектора звонят, с территорий многоквартирных домов. Выезжаем и откачиваем, где происходят подтопления. Много дождей в последнее время. Вчера был ливень неплохой, позавчера. Сегодня опять… Водички поднакопилось, поэтому будем бороться. Это стихия, победить ее непросто, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович.
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