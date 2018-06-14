Душевность — главное достоинство, а пьянство — главный недостаток россиян

Россияне считают главными положительными качествами соотечественников гостеприимство, трудолюбие и душевность, а среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел исследование, посвященное образу нации в глазах самих россиян. Социологи предложили респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют русских людей.

«Народный рейтинг» показал, что главным качеством русских является гостеприимство (его назвали 45 процентов опрошенных). На втором месте, по данным опроса, – трудолюбие (41 процент). Третью строчку занимает душевность (33 процента). В первую пятерку также вошли щедрость и общительность.

Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство (16 процентов), лень (13 процентов) и отсутствие дисциплины (шесть процентов). Грубость и хитрость упоминают еще реже.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что результаты опроса показывают заметные различия в восприятии образа нации между представителями различных поколений.

«Чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян: сегодняшние 18-24-летние приписывают им негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста», — сказала эксперт и добавила, что такая критичность может быть полезной, если она станет мотивацией для самосовершенствования, передает РИА Новости.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 23-24 мая нынешнего года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.