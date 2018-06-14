Против фиктивных браков россиян с мигрантами выступает правительство

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который призван снизить количество фиктивных браков между россиянами и мигрантами.

Такие браки заключаются для того, чтобы получить разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Пользуясь этой лазейкой, некоторые иностранцы злоупотребляют правом получить данное разрешение без учета квоты, утвержденной правительством РФ. Данное объяснение приводится в материалах, прилагаемых к законопроекту.

Вследствие принятия поправок разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранцам, состоящим в браке с гражданином России, только в том же регионе, где живет его супруг (супруга).

Подобную связь получения разрешения на временное проживание в РФ и места жительства гражданина России законопроектом предлагается установить для иностранных граждан, имеющих родителей и детей — россиян.

Будут и исключения — в частности, это случаи переезда данного иностранца к новому месту жительства россиянина, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком, передает РГ.