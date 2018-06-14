Дренаж в Бердске: Строители колодца для осушения нашли воду — и это хорошо

Колодец выкопан на два с половиной метра в глубину
На строительной площадке лучевого дренажа (ЛД-5) в Бердске заметен изрядный прогресс. Когда рабочие выкопали колодец на два с половиной метра в глубину (за три полных рабочих дня), в яме появилась вода. произошло это 13 июня.
Начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов заявил «Курьер. Среда. Бердск», что это очень хорошая новость.
— Мы работали на выходных, кроме дня России, 10 и 11 июня. Результат, как говорится, налицо. То, что мы дошли до воды, меня даже радует. Если в котловане вода, значит, водичку грунт отдает. Это очень хорошо! Значит, будет, что откачивать. И чем больше будет воды в колодце, чем быстрее она будет пребывать, тем быстрее будет происходить осушение. Все очень просто, все взаимосвязано! — обрадованно заметил Александр Сергеевич.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, что из автокрана, пригнанного на строительство, кто-то из местных жителей ночью слил топливо. Компания «Виогем» из Белгорода, которая выиграла конкурс на осушение Бердска, приняла меры для того, чтобы впредь инициатива любителей халявы не ставила под угрозу общее дело.
На глубине двух с половиной метров в колодец пришла вода
— Из-за инцидента с соляркой мы теперь загоняем технику на огороженную территорию. В придачу к этому мы наняли охрану, которую оплачиваем сами, потому как техника наша, никто нам ее охранять не обязан. Это все из наших внутренних денег. В стоимость контракта это не входит, любые изменения проекта — за наш счет, — заверил Александр Лукьянов.
Сотрудникам компании «Виогем» предстоит выкпать колодец еще на пару ярусов вниз, после чего (скажем, опуская технические подробности) они приступят к монтажу перекрытий и т. д. После окончания строительства первого колодца «ЛД-5» компания «Виогем» приступит к сооружению второго колодца, вблизи перекрестка улиц Красная Сибирь и Искитимская.
Начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов
С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Компания «Виогем» в конце мая начала строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.