Дренаж в Бердске: Строители колодца для осушения нашли воду — и это хорошо

На строительной площадке лучевого дренажа (ЛД-5) в Бердске заметен изрядный прогресс. Когда рабочие выкопали колодец на два с половиной метра в глубину (за три полных рабочих дня), в яме появилась вода. произошло это 13 июня.

Начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов заявил «Курьер. Среда. Бердск», что это очень хорошая новость.

— Мы работали на выходных, кроме дня России, 10 и 11 июня. Результат, как говорится, налицо. То, что мы дошли до воды, меня даже радует. Если в котловане вода, значит, водичку грунт отдает. Это очень хорошо! Значит, будет, что откачивать. И чем больше будет воды в колодце, чем быстрее она будет пребывать, тем быстрее будет происходить осушение. Все очень просто, все взаимосвязано! — обрадованно заметил Александр Сергеевич.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, что из автокрана, пригнанного на строительство, кто-то из местных жителей ночью слил топливо. Компания «Виогем» из Белгорода, которая выиграла конкурс на осушение Бердска, приняла меры для того, чтобы впредь инициатива любителей халявы не ставила под угрозу общее дело.

— Из-за инцидента с соляркой мы теперь загоняем технику на огороженную территорию. В придачу к этому мы наняли охрану, которую оплачиваем сами, потому как техника наша, никто нам ее охранять не обязан. Это все из наших внутренних денег. В стоимость контракта это не входит, любые изменения проекта — за наш счет, — заверил Александр Лукьянов.

Сотрудникам компании «Виогем» предстоит выкпать колодец еще на пару ярусов вниз, после чего (скажем, опуская технические подробности) они приступят к монтажу перекрытий и т. д. После окончания строительства первого колодца «ЛД-5» компания «Виогем» приступит к сооружению второго колодца, вблизи перекрестка улиц Красная Сибирь и Искитимская.

С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Компания «Виогем» в конце мая начала строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.