Кудрин: не все майские указы 2012 года выполнены

Часть целевых показателей в экономике, закрепленных в майских указах президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года, не была достигнута, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет о деятельности контрольного ведомства в 2017 году.

«Самые серьезные показатели недостижения [целевых показателей майских указов от 2012 года] касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011-го по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году», — сказал Кудрин.

Продолжая тему выполнения целевых показателей майских указов в экономике, глава Счетной палаты указал, что доля инвестиций в ВВП России в 2017 году составила 21,9% при целевом показателе 27% к 2018 году. Одно из поручений требовало достижения роста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом — доля такой продукции составила 21,7% (19,6% в 2011 году).

Что удалось выполнить

Однако, по словам Кудрина, по некоторым направлениям удалось достичь более ярких результатов, особенно в социальной сфере: «Конечно, я отмечу несколько примеров. Например, по оплате труда соответствующие указы были самыми яркими. Выполнение показателей по школьному преподаванию в 2017 году составило 101%, то есть выполнено, а в январе-марте этого года — 82%».

Также удалось достичь целей по обеспечению к 2018 году снижения смертности от различных болезней и снижению младенческой смертности, но по субъектам РФ результаты очень дифференцированны. При этом по демографической ситуации в стране не все цели были достигнуты. Так, в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,621 ребенка на одну женщину (цель — 1,75), а показатель желаемой продолжительности жизни — 72,7% при целевом 74%.

«Мы продолжим по этим показателям анализ, теперь уже по майскому указу 2018 года, и там многие показатели поставлены еще более амбициозные, чем на тот период, который пришелся с 2012 года», — подытожил Кудрин.

Он также поблагодарил бывшего председателя Счетной палаты Татьяну Голикову за результаты ее работы на посту главы ведомства и за то, что может отчитаться за работу ведомства в Госдуме «с чувством удовлетворения».

«Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Счетной палаты и бывшего председателя Счетной палаты Татьяну Алексеевну Голикову за то, что могу отчитываться за работу этого института с чувством удовлетворения за проделанную работу и те представленные результаты», — сказал Кудрин.

Майский указ 2018 года

Кудрин рассчитывает, что показатели исполнения майского указа президента РФ 2018 года могут быть выше, чем предыдущих указов. «Я предполагаю, что показатели [исполнения майского указа президента РФ от 7 мая 2018 года] будут более высокими по сравнению с предыдущим периодом», — сказал он.

По словам Кудрина, Счетная палата может существенно повысить эффективность достижения целевых показателей, заложенных в майском указе, через мониторинг их исполнения, открытость, дискуссию, обсуждение шагов и мер, которые требуются для их реализации. «Счетная плата видит свою роль в том, чтобы выработать адекватную систему мониторинга», — отметил он.

Кудрин также указал на важность перераспределения ресурсов по приоритетам новой программы и необходимость подводить итоги исполнения плана ежегодно и ежеквартально.

Ранее Кудрин, назначенный на пост главы Счетной палаты в мае этого года, заявил, что ведомство в своей работе хочет сделать акцент на проверках результатов эффективности ведомств по исполнению майского указа президента и госпрограмм, сопровождающих достижение поставленных задач, передает ТАСС.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Указ предписывает правительству принять ряд мер для осуществления «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» России. Среди целей — вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), инфляция не выше 4%.