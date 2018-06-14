КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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«Единая Россия» назвала кандидата в губернаторы Новосибирской области

Врио главы региона Андрей Травников выиграл праймериз «Единой России». Партия ожидаемо выдвинет его на пост главы региона.

14.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

«Единая Россия» назвала кандидата в губернаторы Новосибирской области

Андрей Травнико стал кандидатом в губернаторы от партии власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выиграл праймериз на конференции регионального отделения «Единой России» 14 июня. Он набрал 159 голосов, сообщили в пресс-службе НРО «ЕР».

Руководитель АНО «Историческое общество по Сибирскому федеральному округу» Екатерина Болдырева набрала 10 голосов, глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов — 8, ректор Новосибирского педагогического университете Алексей Герасёв — 7. Болдырева и Герасёв в своих выступлениях поддержали Травникова, Ярманов рассказал о проблемах сельского хозяйства региона.

Кандидатуры для включения в списки на участие в предварительном голосовании выдвинул политсовет партии 14 мая.

Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Об участии в кампании объявили лидер местных эсеров Анатолий Кубанов и представитель партии политтехнолога Андрея Богданова Георгий Михайлов. Последний, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже подал документы в областной избирком.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), фактически начавший кампанию, снялся в пользу единоросса в день объявления выборов. Для прохождения фильтра кандидаты должны получить 5% подписей муниципальных депутатов и глав поселений (270 штук).


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(2) Комментариев

  1. верт

    Кто бы мог подумать?!
    Как неожиданно!

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  2. DDas

    :-D не новость ) любой со значком медвежонка, становится главой чего нибудь) особенно если его ВВП поставил врио) может сэкономим на выборах? дороги подлатаем? а то зима близко хочется не по белому ровному асфальту покататься, а еще немножечко и по темному ровному) :(

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