«Единая Россия» назвала кандидата в губернаторы Новосибирской области

Андрей Травнико стал кандидатом в губернаторы от партии власти
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выиграл праймериз на конференции регионального отделения «Единой России» 14 июня. Он набрал 159 голосов, сообщили в пресс-службе НРО «ЕР».
Руководитель АНО «Историческое общество по Сибирскому федеральному округу» Екатерина Болдырева набрала 10 голосов, глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов — 8, ректор Новосибирского педагогического университете Алексей Герасёв — 7. Болдырева и Герасёв в своих выступлениях поддержали Травникова, Ярманов рассказал о проблемах сельского хозяйства региона.
Кандидатуры для включения в списки на участие в предварительном голосовании выдвинул политсовет партии 14 мая.
Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Об участии в кампании объявили лидер местных эсеров Анатолий Кубанов и представитель партии политтехнолога Андрея Богданова Георгий Михайлов. Последний, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже подал документы в областной избирком.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), фактически начавший кампанию, снялся в пользу единоросса в день объявления выборов. Для прохождения фильтра кандидаты должны получить 5% подписей муниципальных депутатов и глав поселений (270 штук).
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Кто бы мог подумать?!
Как неожиданно!
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не новость ) любой со значком медвежонка, становится главой чего нибудь) особенно если его ВВП поставил врио) может сэкономим на выборах? дороги подлатаем? а то зима близко хочется не по белому ровному асфальту покататься, а еще немножечко и по темному ровному)
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