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PepsiCo продает за 580 млн рублей свой завод в Бердске

Крупный производственный комплекс, получивший статус незавершенного строительства, может быть интересен под склады и производство, пищевой цех.

14.06.2018 Фото: nsk.dk.ru Один комментарий

PepsiCo продает за 580 млн рублей свой завод в Бердске

Завод в Бердске — на продажу

Холдинг PepsiCo принял решение о продаже крупного производственного комплекса в Бердске.

Официальным брокером по продаже имущественного комплекса стала консалтинговая компания Nazarov & Partners. Как рассказал  DK.RU Рустам Сатышев, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости, на сегодня объект полностью готов к реализации, в феврале 2018 г. получены правоустанавливающие документы на объекты незавершенного строительства.

По его словам, компания-брокер провела swot-анализ объекта, сформировала «портрет» потенциального покупателя и определила цену экспозиции объекта.

— Объект будет интересен профессиональным инвесторам, уже имеющим в управлении крупные складские и производственные комплексы. Объект соответствует стандарту класса «А», имеется 15 доков, ж/д рампа, газовая котельная. Также объект будет интересен крупным производителям, планирующим открыть новые производства или расширить существующие на территории Новосибирской области. Особое внимание мы уделяем пищевому производству: на данном объекте можно создать полноценный пищевой кластер, так как для данной категории очень важны санитарные зоны и высокие требования к мощностям, на данном объекте имеется 6 МВт электроэнергии, газоснабжение, центральное водоснабжение и водоотведение, — отметил Рустам Сатышев.

Цена экспозиции составляет 580 млн руб. (11,3 тыс. руб. за 1 кв.м) за весь комплекс. Площадь всех строений составляет 51,2 тыс. кв. м. В предложении указано, что в состав объекта входят хозяйственно-бытовой корпус, производственный корпус площадью 49 493 кв. м (незавершенное строительство, 78% готовность), котельная (введена в эксплуатацию), а также участок для строительства завода площадью 12,33 га и участок для строительства дороги 4,6 га.

— Стоимость определена с учетом всех особенностей объекта и сложившейся конъюнктуры рынка, цена формировалась на основе доходного метода из расчета арендной ставки 350 руб. с НДС, с операционными расходами. Для инвестора это объект с чистой пятилетней окупаемостью с учетом всех издержек, для производственника это выгода от 30-40% относительно строительства подобного объекта, — сообщил Рустам Сатышев.

По его словам, здание отапливается, охраняется и находится хорошем техническом состоянии. По расчетам Nazarov & Partners, для завершения строительства или реконструкции потребуется не более 5 тыс. руб. на 1 кв. м, итого — 17 тыс. руб. за 1 кв. м. Эта цена за объект класса «А» более чем адекватна с учетом наличия всех мощностей и возможности достройки двух железнодорожных веток, уверен Рустам Сатышев. Он подчеркнул, что несмотря на большую площадь, данный объект является интересным с точки зрения инвестиций.

— Собственником поставлена задача реализовать комплекс целиком, без дробления, в одни руки. Нового владельца заводу планируется найти уже в этом году. Из всех поступивших предложений к концу года будет выбрано наилучшее предложение, — рассказал собеседник DK.RU.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недостроенный завод перешел PepsiCo после покупки производителя соков «Лебедянский». Строительство здания началось еще в 2007 году (в объект было вложено более 1 млрд руб.), но в 2009-м было законсервировано. В прошлом году о намерении купить бердский завод заявлял «Карачинский источник». Эксперты называли стоимость от 400 млн до 2 млрд рублей.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что открытие завода PepsiCo в Бердске откладывалось, но в 2016-м планировали запустить первую очередь производства напитков, чипсов и снеков. Предполагали создание 700 рабочих мест. Планировали, что предприятие выйдет на полную проектную мощность не позднее 2019 года.


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(1) Комментарий

  1. гость

    продают завод на 700 рабочих мест под склады?)
    экономическое «развитие» , говорите?)
    ну и ладно, зато у нас «местный » буром развивается.. ..вон , в соседней ветке хвастался http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/14/358201-benzin-po-100-rublej-za-litr-ne-priemlet-pravitelstvo-rossii

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