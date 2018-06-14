Объявили голодовку сироты в Приморье

Власти Приморья обещали в рамках закона помочь сиротам, объявившим голодовку во Владивостоке, и предоставить жилье по соцнайму.
Накануне несколько человек начали акцию протеста на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры, передает РИА Новости.
В администрации края сообщали, что вице-губернатор Ирина Мануйлова 8 июня встречалась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Также в мае с ними встречался врио губернатора края Андрей Тарасенко, он направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России.
Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Также в Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Порядок предоставления компенсации сейчас разрабатывается.
«Я вам обещаю, что мы вам поможем. Но мы вам поможем в рамках действующего законодательства», — сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко на совещании с представителями властей и участников акции протеста. Он уточнил, что это будет договор аренды по социальному найму.
Участники совещания отметили, что в крае работает система контроля с выдачей жилья, в которую в том числе включат бастующих.
В четверг, 14 июня, представители администрации намерены показать шести сиротам, объявившим голодовку, предлагаемое временное жилье.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирину Мануйлову назначили заместителем губернатора Приморья по развитию образования и науки ровно месяц назад.
В последние годы она была депутатом Госдумы и замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. А до 2012 года Ирина Викторовна возглавляла лицей №7 в Бердске.
При назначении Мануйловой глава региона подчеркнул, что «одна из важных задач – обеспечение жильем детей-сирот».
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Чет патриотов не слышно?!
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А что вы хотите услышать?
Костенко все правильно сказал: ««Я вам обещаю, что мы вам поможем. Но мы вам поможем в рамках действующего законодательства».
Проблема то в том, что всем хочется больше чем положено, а это ваша епархия комментировать (недодают вам с детства видать).
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Патриоты со «скрепами» помогите сиротам! Вексельбергу дали миллиард долларов -это ж сколько можно квартир сиротам купить? Но кому нужен простой человек в этой стране!
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Мундиаль важнее сирот
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