Утопленника в озере Кругленьком три часа искали спасатели из Бердска

Сообщение о том, что необходима помощь в поиске утонувшего 25-летнего жителя в озере Кругленьком, поступило от начальника отдела полиции Колыванского района 12 июня в 8.00 в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Несчастный случай произошел днем раньше. Отдыхающие на озере Кругленьком видели, как молодой человек пошел ко дну в пяти метрах от берега. Спасти его никто не смог.

— На место отправились четверо водолазов. Очевидцы указали место, где утонул мужчина. Каждый из водолазов ведет поиск под водой около часа. Когда у третьего водолаза уже заканчивался кислород в баллоне, тело было обнаружено. Утонувшего подняли на берег и передали полицейским, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Выяснилось, что утонувший колыванец проживал всего в 250 метрах от озера.

Закончив поисковые работы, спасатели выдвинулись в сторону Бердска. Но не успели проехать и 20 минут, как им поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске без вести пропавшего 9 июня жителя Болотнинского района. Предположительно, он утонул в Иксинском пруду, расположенном в 8 км от Болотного.

— Спасатели развернули автомобиль и поехали в Болотное. Через час им сообщили, что тело утопленника прибило к берегу, и его вытащили из воды местные жители. Спасатели отправились на базу, — рассказал Сергей Козин.