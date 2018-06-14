АО «Искитимцемент» организовало праздник, посвященный Дню защиты детей

Мероприятие, которое объединило более 50 мальчишек и девчонок, началось с песочного шоу по мотивам сказки «Цветик-семицветик». Под музыкальное сопровождение художник с помощью песка рисовал картины, они складывались в завораживающее представление. Сюжет сказки не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. Мальчишки и девчонки задумались над тем, что такое сострадание и чем каждый из нас может помочь другому. После спектакля был организован матер-класс: ребята учились создавать картины из песка – на специальных столах появлялись герои известных книг и фильмов.

Подготовили для юных гостей базы «Матросово» и игровую программу. Все конкурсы, которые проводили герои мультфильма «Тролли» Розочка и Цветан, были полны сюрпризов и неожиданностей. В завершение праздника ребятам вручили сладкие подарки и яркие воздушные шары.

«День защиты детей – праздник, призванный напомнить взрослым о чистоте, искренности и наивности детской души, о том, что малыши и ребята постарше нуждаются в нашей любви и заботе, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мероприятие в «Матросово» удалось: мальчишки и девчонки не только весело провели время, но и обрели новых друзей, получили массу положительных эмоций и заряд энергии на все лето».