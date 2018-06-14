Реанимировали 40 минут 200-килограммовую жительницу Бердска

Помощь в транспортировке тяжелобольной 62-летней пациентки попросили оказать сотрудники скорой помощи спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. Сами медработники физически не могли донести бердчанку до «скорой»: весила женщина 200 кг.

Данное сообщение дежурный ПСО получил 9 июня в 13.00. Через минуту четверо спасателей выдвинулись на место.

— Спасатели не успели донести пенсионерку до кареты скорой помощи. Она скончалась по дороге. Фельдшер 40 минут пыталась реанимировать пациентку, но ничего не вышло. На место вызвали сотрудников бердского отдела СК, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

В этом году спасатели несколько раз помогали сотрудникам скорой помощи либо войти в жилье пациентов (деблокировали двери), либо транспортировать их до «скорой».