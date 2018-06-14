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Бензин по 100 рублей за литр не приемлет правительство России

Кабмин заявил об имеющихся инструментах по сдерживанию роста стоимости топлива. Но эксперты предсказывают негативный сценарий.

14.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Бензин по 100 рублей за литр не приемлет правительство России

АЗС могут опустеть

Кабмин располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей.

«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — сказал он.

В воскресенье президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов в беседе с РИА Новости выразил  мнение, что принимаемые правительством меры ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат обязательства о заморозке цен.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Игра «ностарадус» стартует!

    И как же ТНТ такую идею упустили, ведь в нашей стране любой диванный эксперт в точности и деталях знает будущее и гораздо более осведомлен, чем любой человек у власти!

    Thumb up 0 Thumb down 1

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