Спасшую жизнь на войне металлическую икону выставили в музее Бердска

Ярким музейным событием этого лета обещает стать II Городской фестиваль семейных реликвий и музейных раритетов «Мозаика старины». Об этом рассказала завотделом развития Бердского историко-художественного музея Марина Янеева.

До его открытия остается лишь несколько дней, за которые два музейных зала заполнятся уникальными экспонатами, бережно хранимыми в домах бердчан и передаваемыми из поколения в поколение.

Уже заняли свои места мундир прадеда Михаила Жукова — подполковника Николая Лебедева, прошедшего Великую Отечественную войну и награжденного орденом Красной Звезды; косоворотка, которую в 30-е годы носил погибший на той же войне отец Галины Никитиной; старинная металлическая икона, спасшая в бою жизнь Михаилу Галаганову; подвенечное платье 1926 года от «Музея старины» из Агролеса.

Открытием фестиваля стали подлинные фотографии «красных соколов» Новосибирской авиашколы, проходивших подготовку в Бердске в 40-х годах, представленные Виталием Русаковым.

Есть на фестивале и свидетели более давних исторических событий. Старожил Бердска, краевед Анатолий Солоницын представил коллекцию старинных книг, изданных в конце XIX и начале XX веков. Среди них «Путешествие по Сибири», составленное немцами Фон-Этцелем и Вагнером и изданное в 1865 году. А еще в номинации «Коллекции» есть интереснейшие экспонаты советского периода: значки, ручки, монеты, марки, открытки. Рядом с ними первый советский фотоаппарат «Фотокор №1», гармонь, фарфоровые статуэтки.

Не менее интересными и ценными будут и рассказы участников фестиваля о том, как эти вещи оказались в их семейных архивах. Услышать эти истории можно будет на открытии фестиваля 15 июня в 16:00 часов (вход свободный), а увидеть всю эту «Мозаику старины» — до конца августа в исторических залах музея, ул. Спортивная, 9.

— Первый фестиваль «Мозаика старины» проходил в Бердске в 2012 году, тогда его участниками стали около 60 человек. В этом году участников немного меньше, но ценность и уникальность экспонатов полностью компенсирует разницу в количестве участников, — считает куратор фестиваля, заведующая историческим отделом Бердского историко-художественного музея Наталия Шапенкова.