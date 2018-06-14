Изменили бюджет области ради строительства канализационного коллектора в Бердске

На заседании правительства Новосибирской области были рассмотрены изменения в бюджет региона на 2018 год. Согласно плановым показателям доходы казны составят 135 млрд рублей, а расходы – 138 млрд.

По словам и. о. министра финансов и налоговой политики области Константина Дуплякина, в областной бюджет поступит порядка 1,3 млрд рублей дополнительного дохода. Львиную долю этих средств удалось сэкономить за счет рефинансирования коммерческих кредитов в банках под более низкий процент, а также из-за реструктуризации бюджетных кредитов. На это обратил внимание глава Новосибирской области Андрей Травников.

«Это результат работы, которая была проведена совместно с Минфином РФ. Мы вышли на соглашение по реструктуризации бюджетных кредитов: снизили нагрузку перед федеральным бюджетом по полученным бюджетным кредитам и получили комфортный для нас график платежей», — заметил Андрей Травников.

Тем не менее, внесенные изменения в областной бюджет предусматривают увеличение расходов в сфере ЖКХ. В первую очередь на расчеты перед поставщиками энергоресурсов. А также для реконструкции систем тепло- и водоснабжения. На последнее планируется выделить порядка 300 млн рублей.

Помимо этого предусмотрены расходы на строительство газовой котельной в Баганском районе, строительство коллектора в Бердске и благоустройство территории в Мошковском районе. В целом на подготовку к отопительному сезону муниципалитетов область планирует выделить более 700 млн рублей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на канализационный коллектор на ул. Ушакова Бердску выделено еще 32 млн рублей. 11 млн уже утвердили на июньской сессии заксобрания.

Между тем, и. о. зампреда регионального правительства Сергей Семка подчеркнул, что на расчеты с поставщиками Новосибирской области требуется в три раза больше денег, чем заложено в бюджете.

«Заявка от министерства ЖКХ раза в три больше. Я прошу это учесть уже по итогам семи-восьми месяцев. Нам катастрофически не хватает на расчеты с поставщиками в энергетическом комплексе», — предостерег Семка.

Согласно изменениям в 2018 году более 140 млн рублей будет израсходовано на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для национальной ледовой арены к молодежному ЧМ по хоккею в 2023 году. Увеличатся расходы на проведение ремонтных работ учреждений социально-культурной сферы: в образовательных учреждениях — на 180 млн рублей, в учреждениях здравоохранения — на 18,7 млн рублей, на реконструкцию объектов культурного наследия будет выделено более 18 млн рублей.

Как сообщает КС, доходы Новосибирской области в первом квартале 2018 года превысили 29,7 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы региональной казны составили около 29,3 млрд рублей. В последние дни марта, когда заканчивались сроки уплаты налогов, в бюджет поступило 4,7 млрд рублей. Это позволило погасить госдолг на 1 млрд рублей и не брать коммерческие кредиты.