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Путин освободил от должности советника по интернету

Герман Клименко после увольнения планирует развивать проекты в сфере цифровой медицины.

14.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин освободил от должности советника по интернету

Герман Клименко

Президент России Владимир Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента по вопросам развития интернета, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Сам Клименко сообщил, что после ухода с должности планирует развивать проекты в сфере цифровой медицины, передает РИА Новости.

На вопрос, расстроен ли он решением президента, чиновник ответил: «И да, и нет».

Клименко был назначен на должность советника в январе 2016 года.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    хочу быть советником советника :-D :-D :-D

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