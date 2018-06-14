Путин освободил от должности советника по интернету

Президент России Владимир Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента по вопросам развития интернета, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Сам Клименко сообщил, что после ухода с должности планирует развивать проекты в сфере цифровой медицины, передает РИА Новости.

На вопрос, расстроен ли он решением президента, чиновник ответил: «И да, и нет».

Клименко был назначен на должность советника в январе 2016 года.