Вымогают взятки под видом сотрудников МЧС мошенники у владельцев ТЦ в Новосибирске

На фоне масштабных проверок по пожарной безопасности мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, предлагают новосибирским бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. Об этом рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В частности, в Новосибирске телефонные аферисты называли себя именами и фамилиями действующих сотрудников МЧС, пытались манипулировать руководителями нескольких крупных торговых комплексов, запугивали их штрафами и другими санкциями, предлагая «решить вопрос» с проверкой госпожнадзора.

— Главное управление МЧС России по Новосибирской области не оказывает каких-либо платных услуг, а дача и получение взятки – это уголовно наказуемые деяния. Сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде и при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение, — предупредили в спасательном ведомстве.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проверяют факты мошенничества. Людям необходимо проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы, а также на телефон доверия главка МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.