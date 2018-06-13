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Не спать с иностранцами во время ЧМ-2018 призвала россиянок депутат Госдумы

Тамара Плетнева напомнила негативный опыт Олимпиады-80 в Москве, после которой появилось много матерей-одиночек: «Мы своих детей должны рожать, одной расы». Наиболее активны болельщики из США.

13.06.2018 Фото: PxHere Один комментарий

Не спать с иностранцами во время ЧМ 2018 призвала россиянок депутат Госдумы

Футбольные фанаты из Германии по активности входят в тройку лидеров

Глава семейного комитета ГД призвала не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ-2018 по футболу.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва сообщила, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться – прим. ГМ]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их».

Плетнёва рассказала, что опыт Олимпиады-80 привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек.

«Что я могу сказать ещё? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой».

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ожидается, что в столицу в рамках чемпионата приедет до 1 млн болельщиков. Через сайт FIFA продано уже более 2,4 млн билетов. Среди иностранных болельщиков активнее всего американцы. В тройку лидеров также вошли фанаты из Бразилии, Колумбии и Германии.


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(1) Комментарий

  1. Мыслитель

    Тогда была мечта свалить за бугор и жить там богато ничего не делая . Вот такая иллюзия и погубила СССР

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