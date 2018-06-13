Информация о смерти Станислава Говорухина не подтвердилась

Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах 13 июня.

«Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.

В свою очередь пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина опроверг информацию о его кончине, распространенную некоторыми СМИ.

«Станислав Сергеевич живой», — сказал он «Интерфаксу» в среду.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко также заявил, что информация о смерти Говорухина не подтвердилась. «Мы говорили с доктором», — сказал Бортко в среду в связи с появившимися в СМИ публикациями.