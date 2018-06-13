Информация о смерти Станислава Говорухина не подтвердилась
Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске
РПЦ молитвами пытается забрать планетарий в Барнауле
От порчи картины Репина Третьяковка понесла ущерб 30 млн рублей
KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска
Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»
Обокравшие дольщиков на 1 млрд рублей мошенники получили до 5 лет колонии в Новосибирске
Ради кресла вице-мэра придется отказаться от депутатского мандата руководителю ЖКХ Бердска
ЧМ-2018 по футболу откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии
Повышение пенсионного возраста Госдума может начать рассмотривать уже завтра