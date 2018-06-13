РПЦ молитвами пытается забрать планетарий в Барнауле

Акция пройдет 17 июня в парк Изумрудный на территории бывшей Кресто-Воздвиженской церкви. Сейчас здание занимает планетарий.

Молебен на всякое благое дело возглавит протоиерей Михаил Бень, сообщает«Банкфакс».

Планетарий находится в здании бывшего храма более 60 лет. Активисты утверждают, что первый молебен о передаче комплекса в пользу церкви прошел в 1998 году. В 2014 году власти Барнаула включили планетарий в план передачи из муниципальной собственности, но решение не принято.

Местная епархия уже пыталась на публичных акциях добиться появления новых религиозных объектов.

Молебен «На всякое благое дело» у стен бывшей церкви под предводительством настоятеля Крестовоздвиженского храма Михаила Беня проводится не в первый раз: 11 и 25 мая 2014 года священник с прихожанами уже совершал молитвенное стояние. Тогда Михаил Бень обращал внимание общественности на то, что барнаульской администрацией было подписано постановление №387 «О включении здания и земельного участка по проспекту Сибирскому, 38 в план передачи из муниципальной собственности в собственность местной православной религиозной организации Прихода Крестовоздвиженского храма».

Однако, спустя четыре года ситуация не изменилась, а молитвы так и не привели к результату. Напомним также, что ранее, в сентябре 2009 года верующие действовали более решительно: собирались пикетировать планетарий в попытках добиться обещанной им передачи здания.

Стоит отметить, что проведение молитвенных стояний у бывших религиозных объектов, сменивших свое назначение, стало весьма распространенной практикой у православных: в том же 2014 году были проведены молебны о возврате здания завода «Электропечь» в Бийске и о скорейшем строительстве Иоанно-Предтеченского храма в Нагорном парке в Барнауле.

При этом католические христиане не практикуют подобные методы: здание на проспекте Ленина, где ранее размещался костел, католики пытаются вернуть через арбитражный суд.