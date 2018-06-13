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KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

При строительстве ресторана фастфуда рабочие закопали дренажную канаву и вывезли футбольные ворота. Теперь на месте спортплощадки можно месить грязь без мяча.(ВИДЕО, ФОТО)

13.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина, Жанны Губиной 4 коммент.

KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Озеро дождевой воды на спортивной площадке Микрорайона в Бердске

Жители Северного микрорайона Бердска остались без спортивной площадки. На ее месте начали строить ресторан быстрого питания KFC.

Спортплощадка у дома №2 в Северном была обустроена примерно в 2007 году. Управляющая компания СКС установила футбольные ворота, баскетбольные щиты, а также столбы для натяжения волейбольной сетки.

Площадка пользовалась стабильным спросом местные жители — днем здесь гоняла мяч малышня и подростки, вечером собирались взрослые всех возрастов.

KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Месить грязь. Без мяча

Эта нехитрая спортивная площадка не имела больших изъянов и не создавала проблем «северянам». За дальней стороной площадки тянулась неглубокая траншея. В нее собиралась дождевая вода от окрестных домов, после чего уходила в лес, в сторону залива.

KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

«Промоины» от стекающей с микрорайона воды

Любовь Черкасова, проживающая в доме №23 в Северном, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на днях на площадку пришли строители. Они подключили строящееся неподалеку здание кафе к канализации.

KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Строительная площадка ресторана KFC

— На прошлой неделе протянули канализацию. Там новая кафешка строится… Рабочие трубы проложили, закопали. Заодно дренажную канаву засыпали и разровняли, еще и земли понавалили… Теперь, если дожди или вдруг канализация потечет, все стекает на нашу площадку и скапливается тут, — пожаловалась Любовь Николаевна.

Закапывая проложенную трубу, рабочие закопали и ту траншею, которая служила водосборником. Вдобавок к этому они для чего-то соорудили земляную гряду, отгородившую закопанную траншею от спортивной площадки.

KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Играть или не играть?

Итогом действий рабочих стало затопление спортивной площадки и прилегающей дороги во время дождей. Вдобавок к этому, рабочие зачем-то демонтировали и вывезли футбольные ворота в неизвестном направлении.

— Мы стали ругаться: что это такое, кто вам разрешил и все такое. Они сказали: вот сейчас приедет начальник… И через некоторое время явились работники, отрезали все и уехали… Работал трактор. Что они чистили, для чего они эту яму сделали — я вообще не понимаю… Теперь детям играть нечем и негде, полезли туда, мы уже стали говорить, что там свежая еще глина, вы можете туда провалиться. Стояли ворота с сетками футбольными, а волейбольную сетку натягивали взрослые, свою приносили, когда приходили играть. Детям негде играть в футбол и вообще негде, у нас нет места. Детских площадок им мало, потому что они уже большие — подростки… …Они сами за этой площадкой следили, подкрашивали, чистили после зимы, наводили порядок… Я еще ни к кому с этим не обращалась, только вот написала Шестернину (мэр Бердска — прим. ред), отвезу сегодня в администрацию, — высказалась Любовь Черкасова.

Автор видео Слава Душин

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить оперативный комментарий о сложившейся ситуации со стороны представителей генерального подрядчика, осуществляющего строительство ресторана фастфуда. Оказывается, прораб Дмитрий Горлов, указанный в паспорте объекта, уволился две недели назад и о происходящем на стройке в данный момент не знает ничего.

KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Паспорт объекта строительства ресторана KFC

 


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    KFC нужней макдака.

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  2. Аноним

    Хоть ваши убогие задворки в порядок приведут, а то на въезд в город смотреть страшно.

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  3. Аноним

    Меньше спорта,больше жира.акупанты позорные :-!

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  4. Аноним

    Работа горе-строителей, через одно знакомое место.

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