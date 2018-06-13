KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Жители Северного микрорайона Бердска остались без спортивной площадки. На ее месте начали строить ресторан быстрого питания KFC.

Спортплощадка у дома №2 в Северном была обустроена примерно в 2007 году. Управляющая компания СКС установила футбольные ворота, баскетбольные щиты, а также столбы для натяжения волейбольной сетки.

Площадка пользовалась стабильным спросом местные жители — днем здесь гоняла мяч малышня и подростки, вечером собирались взрослые всех возрастов.

Эта нехитрая спортивная площадка не имела больших изъянов и не создавала проблем «северянам». За дальней стороной площадки тянулась неглубокая траншея. В нее собиралась дождевая вода от окрестных домов, после чего уходила в лес, в сторону залива.

Любовь Черкасова, проживающая в доме №23 в Северном, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на днях на площадку пришли строители. Они подключили строящееся неподалеку здание кафе к канализации.

— На прошлой неделе протянули канализацию. Там новая кафешка строится… Рабочие трубы проложили, закопали. Заодно дренажную канаву засыпали и разровняли, еще и земли понавалили… Теперь, если дожди или вдруг канализация потечет, все стекает на нашу площадку и скапливается тут, — пожаловалась Любовь Николаевна.

Закапывая проложенную трубу, рабочие закопали и ту траншею, которая служила водосборником. Вдобавок к этому они для чего-то соорудили земляную гряду, отгородившую закопанную траншею от спортивной площадки.

Итогом действий рабочих стало затопление спортивной площадки и прилегающей дороги во время дождей. Вдобавок к этому, рабочие зачем-то демонтировали и вывезли футбольные ворота в неизвестном направлении.

— Мы стали ругаться: что это такое, кто вам разрешил и все такое. Они сказали: вот сейчас приедет начальник… И через некоторое время явились работники, отрезали все и уехали… Работал трактор. Что они чистили, для чего они эту яму сделали — я вообще не понимаю… Теперь детям играть нечем и негде, полезли туда, мы уже стали говорить, что там свежая еще глина, вы можете туда провалиться. Стояли ворота с сетками футбольными, а волейбольную сетку натягивали взрослые, свою приносили, когда приходили играть. Детям негде играть в футбол и вообще негде, у нас нет места. Детских площадок им мало, потому что они уже большие — подростки… …Они сами за этой площадкой следили, подкрашивали, чистили после зимы, наводили порядок… Я еще ни к кому с этим не обращалась, только вот написала Шестернину (мэр Бердска — прим. ред), отвезу сегодня в администрацию, — высказалась Любовь Черкасова.

Автор видео Слава Душин



«Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить оперативный комментарий о сложившейся ситуации со стороны представителей генерального подрядчика, осуществляющего строительство ресторана фастфуда. Оказывается, прораб Дмитрий Горлов, указанный в паспорте объекта, уволился две недели назад и о происходящем на стройке в данный момент не знает ничего.