KFC лишила спортивной площадки целый микрорайон Бердска

Озеро дождевой воды на спортивной площадке Микрорайона в Бердске
Жители Северного микрорайона Бердска остались без спортивной площадки. На ее месте начали строить ресторан быстрого питания KFC.
Спортплощадка у дома №2 в Северном была обустроена примерно в 2007 году. Управляющая компания СКС установила футбольные ворота, баскетбольные щиты, а также столбы для натяжения волейбольной сетки.
Площадка пользовалась стабильным спросом местные жители — днем здесь гоняла мяч малышня и подростки, вечером собирались взрослые всех возрастов.
Месить грязь. Без мяча
Эта нехитрая спортивная площадка не имела больших изъянов и не создавала проблем «северянам». За дальней стороной площадки тянулась неглубокая траншея. В нее собиралась дождевая вода от окрестных домов, после чего уходила в лес, в сторону залива.
«Промоины» от стекающей с микрорайона воды
Любовь Черкасова, проживающая в доме №23 в Северном, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на днях на площадку пришли строители. Они подключили строящееся неподалеку здание кафе к канализации.
Строительная площадка ресторана KFC
— На прошлой неделе протянули канализацию. Там новая кафешка строится… Рабочие трубы проложили, закопали. Заодно дренажную канаву засыпали и разровняли, еще и земли понавалили… Теперь, если дожди или вдруг канализация потечет, все стекает на нашу площадку и скапливается тут, — пожаловалась Любовь Николаевна.
Закапывая проложенную трубу, рабочие закопали и ту траншею, которая служила водосборником. Вдобавок к этому они для чего-то соорудили земляную гряду, отгородившую закопанную траншею от спортивной площадки.
Играть или не играть?
Итогом действий рабочих стало затопление спортивной площадки и прилегающей дороги во время дождей. Вдобавок к этому, рабочие зачем-то демонтировали и вывезли футбольные ворота в неизвестном направлении.
— Мы стали ругаться: что это такое, кто вам разрешил и все такое. Они сказали: вот сейчас приедет начальник… И через некоторое время явились работники, отрезали все и уехали… Работал трактор. Что они чистили, для чего они эту яму сделали — я вообще не понимаю… Теперь детям играть нечем и негде, полезли туда, мы уже стали говорить, что там свежая еще глина, вы можете туда провалиться. Стояли ворота с сетками футбольными, а волейбольную сетку натягивали взрослые, свою приносили, когда приходили играть. Детям негде играть в футбол и вообще негде, у нас нет места. Детских площадок им мало, потому что они уже большие — подростки… …Они сами за этой площадкой следили, подкрашивали, чистили после зимы, наводили порядок… Я еще ни к кому с этим не обращалась, только вот написала Шестернину (мэр Бердска — прим. ред), отвезу сегодня в администрацию, — высказалась Любовь Черкасова.
Автор видео Слава Душин
«Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить оперативный комментарий о сложившейся ситуации со стороны представителей генерального подрядчика, осуществляющего строительство ресторана фастфуда. Оказывается, прораб Дмитрий Горлов, указанный в паспорте объекта, уволился две недели назад и о происходящем на стройке в данный момент не знает ничего.
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KFC нужней макдака.
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Хоть ваши убогие задворки в порядок приведут, а то на въезд в город смотреть страшно.
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Меньше спорта,больше жира.акупанты позорные
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Работа горе-строителей, через одно знакомое место.
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