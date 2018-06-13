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Обокравшие дольщиков на 1 млрд рублей мошенники получили до 5 лет колонии в Новосибирске

Собирая деньги с 600 дольщиков, подельники из ООО «Неоград-Инвест» не собирались строить обещанные многоквартирные дома.

13.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Обокравшие дольщиков на 1 млрд рублей мошенники получили до 5 лет колонии в Новосибирске

Приговор еще не вступил в законную силу

В Новосибирске вынесен приговор руководителям строительной организации за хищение у «дольщиков» 1 млрд рублей, сообщил в среду старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Сегодня, 13 июня, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителей ООО «Неоград-Инвест» 42-летнего Владимира Аксенова, 56-летнего Олега Бикбулатова, 71-летней Екатерины Гремитских и 51-летней Натальи Обуховой.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Этим же приговором Обухова осуждена по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что с 2007 года по 2014 год Аксенов, Коротков, Бикбулатов, Гремитских и Обухова без разрешения на осуществление строительства заключали с гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, получая по обязательствам денежные средства.

Для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов по улице 5-я Кирпичная горка подельники с осени 2008 года приступили к строительству одного жилого дома, а с осени 2010-го – второго дома. В действительности строить многоквартирные жилые дома в микрорайоне Закаменский Новосибирска злоумышленники не собирались.

При заключении договоров участия в долевом строительстве 5 многоквартирных жилых домов были похищены денежные средства свыше 600 граждан на общую сумму более 1 млрд рублей.

Кроме этого, в суде установлено, что в декабре 2013 года Обухова пособничала неустановленному лицу в хищении 8, 6 млн рублей, принадлежащих ООО «Неоград-Инвест». Неустановленное лицо изготовило договор займа между ООО «Неоград – Инвест» и ООО «ЭнергоСтройСервис», подделав подписи руководителей указанных организаций. В действительности указанный договор займа между обществами не заключался. В результате 8,6 млн рублей были перечислены на счет ООО «ИвестСтройКомплект», обналичены и потрачены на личные нужды неустановленным лицом и Обуховой.

Суд приговорил Аксенова и Бикбулатова, соответственно, к 4 годам 10 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы и ограничению свободы 1 год. Отбывать наказание им предстоит в колонии-поселении.

Гремитских осуждена к 4 годам 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, а Обуховой суд назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.

Суд с целью удовлетворения исковых требований потерпевших оставил арест на имущество осужденных. Приговор не вступил в законную силу.


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