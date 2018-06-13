Ради кресла вице-мэра придется отказаться от депутатского мандата руководителю ЖКХ Бердска

Вице-мэром Бердска по ЖКХ глава города назначит Владимира Захарова, ныне возглавляющего управление жилищно-коммунального хозяйства и являющийся депутатом горсовета, после 19 июня.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Евгений Шестернин, на этот день назначена очередная сессии депутатов горсовета.

-Сессия пройдет, тогда подпишу (приказ о назначении). Человек должен снять с себя депутатские полномочия и только после этого подавать заявление о поступлении на работу в исполнительный орган власти. Это закон, — прокомментировал Евгений Анатольевич.

В аппарате бердского горсовета «Курьер. Среда. Бердск» 13 июня сообщили, что пока Захаров не подавал заявление об отказе от депутатского мандата. Тем не менее, для этого вопроса место в повестке сессии зарезервировано.

-Он должен написать заявление о снятии с себя депутатских полномочий. Пока заявления нет. Но он может подать заявление прямо 19-го числа. Мы запланировали (этот вопрос). Будем ждать, — рассказали в горсовете Бердска.

В противном случае возникнет конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства. По информации «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Захаров не сразу согласился занять высокий пост заместителя главы. В том числе и потому, что не хотел расставаться с депутатским мандатом, бросать свой округ.

Если Владимир Николаевич расстанется с депутатством, его округ не окажется бесхозным. «Присматривать» будет спикер горсовета Валерий Бадьин. И назначат дополнительные выборы. Вероятнее всего, они могут состояться в марте 2019 года. В противном случае, округу слишком долго придется жить без своего избранника — до 2021 года. Напомним, что бердский горсовет избрали в 2016 году сроком на 5 лет.

Обязанности нового вице-мэра, которым с большой долей вероятности все-таки станет Владимир Захаров, расширены. Теперь они включают в себя и ЖКХ, и градостроительство. Прежний замглавы отвечал за городское хозяйство.

Мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что Сергей Носов сохранил за собой кресло заместителя главы по социальной политике. Первым из новых назначенцев в высших эшелонах бердской исполнительной власти стала Жанна Шурова, бывший главный бухгалтер горадминистрации. Ее глава назначил на пост вице-мэра по экономике 29 мая.