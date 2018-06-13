ЧМ-2018 по футболу откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В нем примут участие 32 сильнейшие футбольные команды со всего мира. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионата мира по футболу. Матч открытия в московских «Лужника» в 18.00 проведут сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее Новосибирская область получила официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей

Усиленные меры безопасности, продление часов работы общественного транспорта, разнообразная культурная программа, организация пунктов питания предусмотрены в период трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться на Михайловской набережной Новосибирска с 14 июня. Об организации трансляций шла речь на пресс-конференции 13 июня с участием руководителей органов власти.

Старт трансляций состоится 14 июня в 21.45 с участием главы Новосибирской области Андрея Травникова, руководства региона и областного центра.

Как сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в зоне публичного просмотра на Михайловской набережной для трансляций матчей в настоящее время монтируют сцену, где будет расположен большой экран, заключен договор с федеральным оператором по трансляциям. Он подчеркнул, что меры безопасности при проведении трансляций – первоочередный вопрос. Для охраны общественного порядка будут задействованы силы полиции и частных охранных предприятий.

В зоне публичного просмотра будут транслировать матчи с участием сборной России, которые пройдут 14, 20 и 25 июня (по местному времени). Решение о дальнейших трансляциях будут приниматься в рабочем порядке. На период трансляций граждан просят с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности, необходимым при проведении массовых мероприятий: в зоне трансляции будет осуществляться личный досмотр, зрителям запрещено проходить с большими сумками, стеклянными бутылками и большими емкостями. Проход в зону публичного просмотра будет осуществляться через арочные металлодетекторы.

Как было отмечено на пресс-конференции со стороны органов местного самоуправления, в зоне публичного просмотра сидячие места рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения. Муниципалитетом предусмотрены организация пунктов питания без горячих продуктов, также будут работать биотуалеты. Для тех, кто приедет посмотреть трансляции матчей на личном автомобиле, запланированы парковки под мостом на площади инженера Будагова, а также в районе БЦ «Речной вокзал» на ул. Добролюбова, 2А.

Кроме того, 14 и 19 июня режим работы метро продлевается до часу ночи, будут организованы автобусы в отдаленные точки Новосибирска – Первомайский район и Академгородок. Режим работы общественного транспорта в остальные дни трансляций уточняется.

В свою очередь, врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников отметил, что открытие трансляций на Михайловской набережной будет сопровождаться интересной культурной программой. Он сообщил, что культурные мероприятия в зоне публичного просмотра начнутся с 19.00. В 20.30 состоится парад юных футболистов с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас находятся в Новосибирске на соревнованиях. Вместе со всеми зрителями они посмотрят первый матч чемпионата, для них предусмотрены места в первом ряду. В 21.00 начнется концерт сводного детского хора, а в 21.45 – торжественное открытие и начало трансляции.

Накануне президент России Владимир Путин поприветствовал «поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты».

— Всех, кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира FIFA.

Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом.

Мы сделали всё, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA! Welcome to Russia!

Видео кремлин.ру

